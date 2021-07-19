Чтобы воскреснуть и вновь вознестись, «Золотой глобус» под всех прогнётся

Из-за того, что Голливудская ассоциация иностранной прессы недостаточно черна, желта и радужна, от неё отвернулись и постоянный партнёр с 1958 года — телеканал NBC — и многие лауреаты. Гипертолерантный саентолог-каскадёр Том Круз и вовсе вернул все награды.

Но терять деньги и влияние членам HFPA не хочется, так что они подстраиваются под все требования. Теперь члены ассоциации не могут принимать мерч и любые другие подарки от студий, прокатчиков, физлиц из числа представителей индустрии. Также они не могут участвовать в пресс-турах за их счёт. Мол, чтобы были неподкупными.

Ну и, конечно, кому-то придётся подвинуться, чтобы по квоте уступить место афроамериканским геям.