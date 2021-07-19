{ 19 июля 2021 }

Чтобы воскреснуть и вновь вознестись, «Золотой глобус» под всех прогнётся

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  
Метки:

Из-за того, что Голливудская ассоциация иностранной прессы недостаточно черна, желта и радужна, от неё отвернулись и постоянный партнёр с 1958 года — телеканал NBC — и многие лауреаты. Гипертолерантный саентолог-каскадёр Том Круз и вовсе вернул все награды.

Но терять деньги и влияние членам HFPA не хочется, так что они подстраиваются под все требования. Теперь члены ассоциации не могут принимать мерч и любые другие подарки от студий, прокатчиков, физлиц из числа представителей индустрии. Также они не могут участвовать в пресс-турах за их счёт. Мол, чтобы были неподкупными.

Ну и, конечно, кому-то придётся подвинуться, чтобы по квоте уступить место афроамериканским геям.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. «Левиафан» номинирован на «Золотой глобус»

    2. «Левиафан» номинирован на «Золотой глобус»

    Фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Конкуренцию ему составят еще 52 картины. – Это событие, во-первых, конечно, радостное, но, главное — важное для нашей картины и для ее [Читать...]


  2. Объявлена дата церемонии вручения премий «Золотой глобус»

    3. Объявлена дата церемонии вручения премий «Золотой глобус»

    Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила дату проведения 71-й церемонии вручения премий «Золотой глобус». Церемония вручения состоится 12 января 2014 года в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, сообщается в официальном пресс-релизе. Номинанты на «Золотой глобус – 2014» буду объявлены [Читать...]


  3. Объявлены номинанты премии «Золотой глобус»

    4. Объявлены номинанты премии «Золотой глобус»

    Ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус» за 2011 год. Больше всего номинаций получил немой фильм Мишеля Хазанавичуса «Артист» – он представлен в 6 категориях. Фильмы «Потомки» (режиссер – Александр Пэйн) и «Прислуга» (режиссер – Тейт [Читать...]


  4. Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

    5. Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

    Стали известны номинанты на почетную американскую премию «Золотой глобус», сообщается на официальном сайте мероприятия. Рекордсменами по количеству возможных наград стали ленты «12 лет рабства» Стива Маккуина и «Афера по-американски» Дэвида Рассела. Оба фильма выдвинуты в семи номинациях. Полный [Читать...]


  5. Объявлены претенденты на премию «Золотой глобус»

    6. Объявлены претенденты на премию «Золотой глобус»

    Стали известны названия картин и имена режиссеров и актеров, претендующих на премию «Золотой глобус». Так, безусловным фаворитом является «Линкольн», биографическая драма Стивена Спилберга, представленная в 7 номинациях, включая лучшие актерские работы Дэниэла Дэй-Льюиса и Салли Филд. Ближайшими соперниками [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»