{ 16 июля 2021 }

Не испачкайте великие холсты

Рубрики: [Telegram]  

1882 Купальщица сидящая на камне Bather Seated on a Rock 54 3 х 40 3 х м Частное собране

Альбомы по искусству всегда заменяли культурным людям журналы Playboy. Натурщицы Кустодиева и роскошные дамы Ренуара — радовали глаза вместо девушек месяца. Об этом, видимо, вспомнили на Pornhub. Вспомнили и разработали серию онлайн-туров «Классическое ню» для шести ведущих музеев западного мира.

Лувр, Метрополитен, Британский музей, Прадо, Орсе и Галерея Уффици — раскроют свои холсты перед вожделенными взорами поклонников порно.

Роль экскурсоводов сыграют порнозвезды разных поколений: Чиччолина и Ася Акира.

Сам Pornhub заявляет, что таким образом жаждет побудить публику посещать, исследовать и вновь влюбляться в культурные институции. Мол, классики — тоже люди. Но для не замыленного косорадужным вазелином глаза совершенно очевидно, что это очередное расшатывание окна Овертона: попытка моральной легитимизации порно его сравнением с классическим искусством. И там, и там, дескать, люди голые, а значит — Pornhub и Уффици — братья навек…

Руки-то хоть помыли после съемок, или о многовековые холсты вытирать будете?

НЕВМИНКУЛЬТ


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