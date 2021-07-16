Не испачкайте великие холсты

Альбомы по искусству всегда заменяли культурным людям журналы Playboy. Натурщицы Кустодиева и роскошные дамы Ренуара — радовали глаза вместо девушек месяца. Об этом, видимо, вспомнили на Pornhub. Вспомнили и разработали серию онлайн-туров «Классическое ню» для шести ведущих музеев западного мира.

Лувр, Метрополитен, Британский музей, Прадо, Орсе и Галерея Уффици — раскроют свои холсты перед вожделенными взорами поклонников порно.

Роль экскурсоводов сыграют порнозвезды разных поколений: Чиччолина и Ася Акира.

Сам Pornhub заявляет, что таким образом жаждет побудить публику посещать, исследовать и вновь влюбляться в культурные институции. Мол, классики — тоже люди. Но для не замыленного косорадужным вазелином глаза совершенно очевидно, что это очередное расшатывание окна Овертона: попытка моральной легитимизации порно его сравнением с классическим искусством. И там, и там, дескать, люди голые, а значит — Pornhub и Уффици — братья навек…

Руки-то хоть помыли после съемок, или о многовековые холсты вытирать будете?