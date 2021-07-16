Человек, к которому приходят звезды

Факт: далеко не каждый продюсер умеет писать убедительные мелодии. Это приводит к тому, что мы чаще слышим биты с минималистичным лупом из четырех нот, двух разных аккордов и жирного атмосферного пэда на фоне, перебивающегося громким басом и эдлибами. Сейчас звезды и сами не знают, какая песня из альбома станет хитом, поэтому самые популярные песни не сразу выходят с клипом, а начинают раскручиваться визуалом уже пост-фактум, когда трек пролежит в чартах приличное время. Но еще каких-то несколько лет назад, артисты первой величины вместе со своими продюсерами заранее определяли на что нужно поставить всё, чтобы выйти в плюс.

Мужчина по имени Фрэнк Дьюкс прославился благодаря таланту писать цепляющие, но не слишком упрощенные мелодии. В конце нулевых ему выписали первый чек за трек в 5000 долларов, спустя годы к нему уже обращались Кендрик Ламар, Дрейк, Рианна, The Weeknd и многие другие.

Свою музыку он пишет на винтажном оборудовании, окружив себя большим количеством разных аналоговых инструментов. К этому делу он пришел, узнав от других продюсеров о проблемах с очисткой чужих сэмплов — другая сторона часто не идет не уступки, а иногда требует чрезмерно большие деньги за право использовать сэмпл. С одной стороны, от сэмпла можно отказаться, но с другой у песни может быть хитовый потенциал, а звучание без оригинальной вставки будет совсем не тем.

И вот появился компромисс для всех — Kingsway Music Library. Это некий продюсерский цех, где Дьюкс и другие композиторы пишут тысячи коротких мелодий, упаковывают все это в большие плейлисты и продают с правом на полную очистку. Благодаря такому способу продажи авторских сэмплов, имя Фрэнка Дьюкса числится в кредитсах более чем 300 треков за прошлое десятилетие. Его production disсography — отдельный повод для гордости, потому что по ней видно, что написанные им мелодии не стали частью филлеров на чужих альбомах, а помогли многим хитам стать такими, какими мы их знаем.

Лично я иногда включаю его сэмпл-паки на YouTube, как плейлист на фон. Там нет хлестких ударных — только необычные мелодии, мимикрирующие под психоделичный винтаж. И это всё написал человек, который может включить топ самых популярных треков 10-х годов и много раз повторять жест персонажа Ди Каприо из «Однажды в Голливуде», говоря: «Оп-оп, это моё!».