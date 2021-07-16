На концерт — как в COVID-free-караоке?

Обедневшие организаторы концертов молят Роспотребнадзор Анны Поповой проявить гибкость. Предложение Ассоциации Концертно-театральных и билетных организаций — разрешить региональным властям принимать решение о возможности/невозможности организации фестивалей и массовых мероприятий, исходя их динамики эпидемии в конкретном субъекте. Для перестраховки все зрители должны будут иметь при себе QR-код, ПЦР-тест или справку о вакцинации/перенесённом заболевании. Если ничего такого не сделать, индустрия прикажет долго жить.

Дело не только в отсутствии дохода, но и в непредсказуемости нынешних мер. Масштабные мероприятия готовятся за несколько месяцев до их проведения. Так, пришлось дать отбой «Нашествию». Музыкальный фестиваль «Дикая мята» отменили в ночь перед открытием 18 июня, когда было продано уже 12,5 тысяч билетов. Возвращать не из чего — жирок-то поубавился. А 14 июля «Ночные волки» были вынуждены перенести в Донецк своё байк-шоу, которое традиционно проходит на горе Гасфорта в Севастополе.

Привычная ныне дилемма — спасать или отрасль, или людей. Но хорошо бы при этом не забывать, что в отрасли тоже работают люди. COVID-free-концерты стали бы компромиссным решением.