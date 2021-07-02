Власти запретили выпускать кошек на улицу

Певица Кеша была вынуждена отменить свое выступление в Куала-Лумпуре после того, как власти Малайзии отказались дать ей разрешение на концерт. Прошение певицы было отклонено, так как ее шоу, по мнению властей страны, затрагивает деликатные религиозные вопросы и культурные [Читать...]

Тур Криса Брауна по Австралии в декабре 2015 года не состоится. По информации Daily Mail, правительство страны сообщило музыканту, что ему отказано в визе. Министр по делам иммиграции Австралии Крис Даттон объявил также, что Браун может обжаловать это решение [Читать...]

Для фотографов Владимир СЫЧЕВ уже в семидесятые стал легендой, а его работы – вершиной фоторепортажа. Он был в гуще событий, составивших славу русского авангарда второй половины XX века. В эпоху застоя он вел фотолетопись московского нонконформистского движения, в [Читать...]

Если в ближайшие выходные будет желание сходить в кино всей семьей – выбирайте фильм “Кошки против собак. Месть Китти Галор”. Будет над чем посмеяться, поудивляться и взрослым и малышам. По словам режиссера картины Брэда Пейтона: “У нас есть [Читать...]

Гитарист известной хардкор-группы Rage Against The Machine Том Морелло заявил, что музыканты не собираются записывать и выпускать новый материал. В интервью Billboard по поводу переиздания их одноименного альбома в честь его 20-летия Морелло сообщил, что у RATM нет [Читать...]