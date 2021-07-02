Власти запретили выпускать кошек на улицу

Власти австралийского города Нокс запретили выпускать кошек на улицу. Согласно новому закону, хозяева должны содержать их дома, в сарае, гараже или вольере.
Жесткий запрет оправдывается экологическими нуждами: таким образом городской совет пытается спасти от кошек птиц, опоссумов и рептилий. С 1 октября начнется переходный этап — владельцы будут получать предупреждения, если кошка покинет территорию дома. А спустя еще шесть месяцев жителям будут грозить штрафы в размере свыше $500, если их домашнее животное будет регулярно выходить на улицу.
Может, в Австралии какие-то особенные кошки? Пока наши коты в основном валяются и греют животы, австралийские выкашивают местную живность такими темпами, что её приходиться защищать!