Суд приговорил Брижит Бардо к штрафу в размере €5 тысяч

Брижит Бардо вновь борется за права бессловесных тварей. На сей раз объектом ее защиты стала скотина, которая должна быть забита, чтобы австриец Герман Нитш, называющий себя художником, и его труппа могли провести свое шестидневное сценическое действо: в ходе [Читать...]

Французская актриса и известная активистка недавно поставила перед французскими властями ультиматум. Брижит Бардо пригрозила отказаться от французского гражданства, если власти умертвят двух слонов из зоопарка в Лионе, зараженных туберкулезом. Государственный совет Франции постановил, что государство не смогло обосновать [Читать...]

Брижитт Бардо говорит, что ни за что на свете не стала бы делать пластическую операцию. По словам 67-летней актрисы, которая давно уже передвигается с помощью тросточки, она гордится своими морщинками, вышеупомянутой тростью и своим возрастом. – Прибегнуть к [Читать...]

Известный комический актер сообщил в своем интервью журналу Empire, что съемки долгожданного продолжения «Охотников за привидениями» начнутся не раньше ноября 2013 года, а в режиссерское кресло сядет Айвен Райтман («Охотники за привидениями 1-2») Проект долгое время находился в [Читать...]

Сел воробей на былинку и хотел, чтоб она его поколыхала. Но былинка не захотела колыхать воробья, взяла да и сбросила его. Рассердился воробей на былинку, зачирикал: – Погоди ж ты, лентяйка, я нашлю на тебя коз! Полетел воробей [Читать...]