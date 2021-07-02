{ 2 июля 2021 }

Суд приговорил Брижит Бардо к штрафу в размере €5 тысяч

Рубрики: [Telegram]  

Во Франции суд приговорил Брижит Бардо к штрафу в размере €5 тысяч за оскорбление охотников. В одной из своих статей знаменитая актриса и зоозащитница назвала их «недочеловеками отвратительной трусости» и «террористами животного мира», упомянув при этом главу Национальной федерации охотников. Именно он и призвал ее к ответу в суде.

Оскорбления вряд ли помогут решить вопрос с убийством животных. Удивительно, что Европе, известной своим гуманизмом и борьбой с ущемлением меньшинств, до сих пор существуют не только охотники, но и федерации, отстаивающие их права. Та же Бардо отказалась от актерской карьеры, положив жизнь на защиту животных — но пока подвижек на этом фронте на Западе явно меньше, чем в сфере защиты прав ЛГБТ или BLM.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. БРИЖИТ БАРДО ПРОТИВ КРОВОПРОЛИТИЯ

    2. БРИЖИТ БАРДО ПРОТИВ КРОВОПРОЛИТИЯ

    Брижит Бардо вновь борется за права бессловесных тварей. На сей раз объектом ее защиты стала скотина, которая должна быть забита, чтобы австриец Герман Нитш, называющий себя художником, и его труппа могли провести свое шестидневное сценическое действо: в ходе [Читать...]


  2. Брижит Бардо не придется эмигрировать в Россию

    3. Брижит Бардо не придется эмигрировать в Россию

    Французская актриса и известная активистка недавно поставила перед французскими властями ультиматум. Брижит Бардо пригрозила отказаться от французского гражданства, если власти умертвят двух слонов из зоопарка в Лионе, зараженных туберкулезом. Государственный совет Франции постановил, что государство не смогло обосновать [Читать...]


  3. МОРЩИНЫ БРИЖИТТ БАРДО

    4. МОРЩИНЫ БРИЖИТТ БАРДО

    Брижитт Бардо говорит, что ни за что на свете не стала бы делать пластическую операцию. По словам 67-летней актрисы, которая давно уже передвигается с помощью тросточки, она гордится своими морщинками, вышеупомянутой тростью и своим возрастом. – Прибегнуть к [Читать...]


  4. «Охотники за привидениями 3» могут стать началом новой трилогии

    5. «Охотники за привидениями 3» могут стать началом новой трилогии

    Известный комический актер сообщил в своем интервью журналу Empire, что съемки долгожданного продолжения «Охотников за привидениями» начнутся не раньше ноября 2013 года, а в режиссерское кресло сядет Айвен Райтман («Охотники за привидениями 1-2») Проект долгое время находился в [Читать...]


  5. Былинка и воробей

    6. Былинка и воробей

    Сел воробей на былинку и хотел, чтоб она его поколыхала. Но былинка не захотела колыхать воробья, взяла да и сбросила его. Рассердился воробей на былинку, зачирикал: – Погоди ж ты, лентяйка, я нашлю на тебя коз! Полетел воробей [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»