Во Франции суд приговорил Брижит Бардо к штрафу в размере €5 тысяч за оскорбление охотников. В одной из своих статей знаменитая актриса и зоозащитница назвала их «недочеловеками отвратительной трусости» и «террористами животного мира», упомянув при этом главу Национальной федерации охотников. Именно он и призвал ее к ответу в суде.
Оскорбления вряд ли помогут решить вопрос с убийством животных. Удивительно, что Европе, известной своим гуманизмом и борьбой с ущемлением меньшинств, до сих пор существуют не только охотники, но и федерации, отстаивающие их права. Та же Бардо отказалась от актерской карьеры, положив жизнь на защиту животных — но пока подвижек на этом фронте на Западе явно меньше, чем в сфере защиты прав ЛГБТ или BLM.