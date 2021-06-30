Российским киностудиям помогут выйти на международные рынки

Российский экспортный центр (РЭП) распределяет правительственные деньги между российскими киностудиями и IT-компаниям на международное продвижение. Вторые, правда, инициативы почти не проявляют, зато киностудии вовлеклись охотно: на 500 млн рублей этого года претендует 11 компаний.

Деньги даются на безвозвратной основе, однако с конкретно прописанными требованиями (не менее 3 лет работы, прозрачный бизнес-план проектов, экспортная выручка прошлого года не менее 7 млн либо не менее 1 млн за использование результатов ее интеллектуальной деятельности). Самое же главное — студии в течение двух лет обязаны показать увеличение экспортной выручки в три раза больше суммы субсидий.

В общем, кому попало раздавать вроде не должны, и отчитываться придется почти самым сложным — рублем (сложнее отчитываться только качеством). На субсидии претендуют «Перевал Дятлова», продолжение «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», а также ряд проектов от «Союзмультфильма» и «Russian World Vision».

Эксперты советуют подходить адресно. Например, в Азии лучше продается фантастика, в Европе — авторское кино, а, скажем, на продвижение в США вообще не стоит тратиться из-за строгого американского законодательства по защите собственного кино.