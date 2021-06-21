«Великую мобилизацию» объявила Общественная палата Москвы

Константин Ремчуков — председатель палаты и глава предвыборного штаба Собянина — опубликовал заявление: «Страшные подробности о беспощадности и коварстве нового агрессивного штамма этого вируса, поступающие в Общественную палату, заставляют выступить с призывом к Великой мобилизации! […] Мы можем выстоять, проявив коллективный разум и солидарность, понимание и взаимную поддержку! […] Современная наука не имеет ответов на все возникающие в наших головах вопросы и сомнения! В этих условиях лучше всего полагаться на здравый смысл! Сидите дома! Верю в разум москвичей! Выиграем эту битву!»

В преддверии годовщины 22 июня звучит крипово. Ремчуков явно вдохновлялся публикациями 80-летней давности. Например, выступлением Молотова: «Весь наш народ теперь должен быть сплочён и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом. […] Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

«Великая мобилизация» с большой буквы как «Великая Отечественная война». Но сплотиться вокруг правительства, славной партии и мудрого вождя Ремчуков пока не призвал.