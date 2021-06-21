Резкий рост потребления угля в Германии, Нидерландах и Польше, при всех криках об экологии и спекуляциях на тему «зелёной энергетики», который год раскручиваемых политиками и СМИ, несмотря на дикую неэффективность и неэкологичность этих самых технологий, стоит только взглянуть на них поближе, говорит о будущем мировой энергетики всё, что о ней нужно знать тем, кто хоть что-нибудь знать хочет. Как и рост цен на природный газ, при катастрофическом снижении его запасов в европейских хранилищах. Никаких реальных альтернатив традиционной энергетике: ядерной, углеводородной и гидро-, на самом деле не существует. Всё прочее — к Грете Тунберг, Анатолию Чубайсу и прочим титанам мировой экономики.

Можно сколько угодно пенять на коронавирус, восстановление мировой и в первую очередь европейской экономики, денуклеаризацию ФРГ, вывод из эксплуатации месторождений природного газа в Нидерландах, абсолютную зависимость энергетики Польши от угля, дороговизну и неэкологичность американского сланцевого газа… Всё это, как и появление в той же Германии новых технологий переработки угля, полностью соответствующих всем европейским нормам, и крупных современных электростанций, требующих для работы именно этот вид топлива, частности. Важен итог: здесь и сейчас Европе нужны газ, нефть и уголь. Иначе её экономике хана. Что до конечных потребителей, которых в первую очередь интересует тепло и свет в их собственных домах…

Не существует такой политической партии, которая, напрямую пойдя против базовых интересов избирателей, имела бы шансы прийти к власти. По крайней мере, если существуют хоть какие-то альтернативы. При этом до определённого момента спекулировать на невежестве этих самых избирателей можно (они везде и всюду таковы), морочить им головы можно (и даже довольно долго), вести их какое-то время за собой, подманивая красивыми пустопорожними лозунгами, можно и спекулировать старыми страхами, вроде русской угрозы тоже можно. Можно, хоть и не слишком успешно, придумывать новые пугалки, как делают американцы с Китаем, которым они стращают весь мир, или делать идиотские рекламные ходы, наподобие тех, которыми они продвигают на рынки свой сланцевый газ — «газ свободы».

Сказали бы уж, сразу, свободы от чего именно? От здравого смысла и денег в карманах, что ли? Но это лирика. Реальность, между тем, такова, как она есть. Уголь в Европе попёр в гору — и объёме потребления, и в цене. Интересно, на «Гайдаровском форуме» или «Петербуржском международном экономическом форуме», об этом что-нибудь кто-нибудь хоть слово сказал? Как Греф, Кудрин или Кузьминов этот феномен объясняют и что по этому поводу рекомендуют в нашей экономике предпринимать в текущем, среднесрочном и длительном режиме? Или это для наших троечников и двоечников, которые всем в стране командуют, загнав отличников и хорошистов пинками под лавки и изведя под ноль специалистов, которых они заменили юными тик-токерами, неинтересно? Впрочем, им и так хорошо…