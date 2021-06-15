Азербайджано-турецкий союз — новый уровень отношений

Декларация о союзнических отношениях Азербайджана и Турции, подписанная президентами обеих стран, включая оборонную сферу, тема чертовски интересная. Анализировать её и анализировать бы, никуда не торопясь, по-хорошему, да оставим это историкам. Чего нам, по горячим следам, этим заниматься? Вот, пройдёт несколько десятилетий, сменятся главы всех государств, вовлечённых в новую Большую Игру, и пускай учёные с умным видом рассуждают, чем всё закончилось, отрабатывая свой хлеб. Это они умеют.

Пока более или менее ясно, что Эрдоган свою линию по созданию новой Турецкой империи упорно и не без результатов гнёт, в том числе на постсоветском пространстве, прихватывая под себя всё, что только может, как минимум в тюркских республиках бывшего СССР. Давит он при этом на две наиболее выигрышные для Анкары темы: ислам и пантюркизм. И та, и другая для местного населения и местной элиты чрезвычайно привлекательны, хотя для высшего руководства этих стран очень и очень опасны, что оно, как минимум в авторитарном Туркменистане, хорошо понимает…

Интеграционные планы Турции безусловно будут реализованы, да и уже сейчас реализуются, в том числе за счёт России, что, кстати, вполне устраивает американцев и европейцев. Зачем им стараться, ослабляя Москву, если Эрдоган всё делает за них, причём гораздо успешнее, чем они сделали бы сами? А там, глядишь, он и на российских просторах пригодится: половина нашей страны — это регионы если не тюркские, то мусульманские. Что до итогов, новая Оттоманская Порта их устраивает гораздо больше, чем новый СССР или обновлённая Российская империя.

Относительно Китая, у которого на Казахстан, Среднюю Азию и Закавказье свои планы, а с Турцией по части поддержки Эрдоганом уйгурского сепаратизма, свои проблемы, на постсоветском пространстве он Пекину не мешает, а интеграционных планов в отношении местных народов у Китая не было и нет. Упаси Г-дь! Им бы со своей частью Центральной Азии, оказавшейся в их исторических границах, разобраться. Так что, получается почти полный консенсус. Новый «концерт народов», только без нас.

Что до России, наши интеграционные планы, с учётом нынешней направленности умов отечественной «элиты», которой никакая интеграция ни с кем не нужна, а зарабатывать она и на её имитации отлично научилась, не особо радуют. Более того, они всё больше превращаются из имитации бурной деятельности чиновников в имитацию имитации. По Белоруссии видно. Да и по всем прочим странам ЕврАзЭс, не говоря уже о прочих постсоветских республиках. Вялотекущая хрень, данная нам в ощущениях наших чиновников.

Как правило, в такого рода ситуациях всё принято списывать на отсутствие политической воли, которая действительно никак себя особо не проявляет. Между тем, дурной пример заразителен. Только на первый взгляд кажется, что укрепление союза Баку и Анкары никак не задевает интересы Москвы. Задевает, и ещё как, ставя под вопрос извечную в этом мире тему: «Кто в доме хозяин». Впрочем, у нас в стране достаточно прикормленных Баку и Анкарой СМИ и целых информационных агентств, чтобы это долго и успешно замыливать и центр не раздражать.

Ну, они это и делают. Лоббирование — не только западный инструмент влияния. Восточные правители им пользуются не хуже и изобрели его на столетия раньше, чем европейцы и американцы. Пока что наше начальство не без проблем озаботилось «национализацией элиты», имея в виду Запад, который ему справедливо представляется главной угрозой будущему страны и его собственным перспективам. Интересно, когда оно озаботится Востоком, имея в виду конкретно Турцию? И не поздно ли тогда будет…