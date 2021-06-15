{ 15 июня 2021 }

Банки поставлены перед выбором, какой закон им нарушить

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За сутки до встречи с Джо Байденом Правительство РФ послало Госдепу весьма недружественный сигнал — буквально, внесло в Госдуму законопроект с поправками к закону о действиях недружественных государств (то есть США пишем, Чехия в уме).

Законопроект в лучших традициях отечественной бюрократии «пересказывает своими словами» то, что и так действует или работает по принципу взаимности. Согласно новой моде, закон ещë больше усложняет жизнь «грантоедам», иноагентам и прочим отбросам рода человеческого, получающим грязные американские бумажки. Но внимание привлекает то, что в документе названо «минимизацией рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну».

Иначе говоря, кредитным организациям будет запрещено направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные ими сведения о банковских сетах клиентов и их операциях, если государство будет недружественным. То есть США.

И здесь российские банки оказываются между молотом и наковальней. Так уж сложилось, что мировая банковская система живет под диктовку чисто американского закона о налоговой отчётности по зарубежным счетам более известного как FATCA. Закон как бы американский, но его положения принуждают иностранные банки отчитываться о движении средств американских налоговых агентов, среди которых, как известно, могут обнаружиться совершенно удивительные люди. Россия демонстративно не обсуждает и не соглашается присоединяться к системе отчетности, но под угрозой 30% штрафных списаний со счетов в иностранных банках ещë в 2014 году Госдума приняла законодательные «костыли», позволяющие российским банкам отчитываться перед иностранными налоговыми органами (а на самом деле — перед США).

Согласно же инициативе правительства, банки будут поставлены перед выбором, какой именно закон им нарушить — российский или американский. И эти два стула в любом случае не обойдутся без плачевных последствий.

Методичка


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