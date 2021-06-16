Аглая Тарасова предстанет в роли жертвы Холокоста

У активно снимающейся в фильмах Фонда кино актрисы появились реальные шансы очистить свою репутацию после задержанийна митингах. Вместе со звездой «За час до рассвета» Артуром Смольяниновым она снимется в картине «Еврей». Её срежиссирует постановщик «Старых песен о главном» Дмитрий Фикс.

Сюжет разворачивается в послевоенном СССР и посвящён судьбам узников концлагерей, пережившим Холокост. Основная тема — это любвь двух главных героев — еврейки Ривы, потерявшей всю родню, и Михаила Красницкого, о персонаже которого пока известно немногое. А декорациями выступает работа спецслужб. Герой Смольянинова расследует хладнокровные убийства по всей стране. Ниточки каждого из них ведут в фашистские лагеря смерти, где успели побывать все жертвы.

Интрига сего произведения очевидна, при правильном и честном идеологическом подходе может получиться хороший фильм о том, что ужасы Великой Отечественной войны не закончились ни 9 мая, ни 3 сентября 1945 года. Но люди при этом остались людьми. На такой результат работы киноделов мы и рассчитываем.