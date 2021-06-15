Спустя 20 лет «Властелин колец» нанесёт двойной удар

Оценить произведения по мотивам Толкиена смогут и любители сериалов, и аниме. О рекордном по бюджету сериале мы уже писали. Он обязательно «зайдёт» у фанатов серии. И создатели японских фэнтези-комиксов решили «подсадить» на этот сюжет свою аудиторию.

Пока всё обещает отличный результат — в режиссёрском кресле Кэндзи Камияма (оригинальный «Призрак в доспехах»), а консультант — Филиппа Бойенс, участвовавшая в работе надо сценарием трилогии 2001 — 2003 гг. Да и в целом, подобная экранизация — ожидаемое событие.

Сюжет сосредоточится в Хельмовой Пади и будет посвящён Войне Рохиррима, которую ведёт Хельм Молоторукий, король Рохана. То есть действия развернутся задолго до событий обеих серий фильмов.

«ЗА» этот проект — возможности аниме показывать масштабность событий. «ПРОТИВ» — низкая детализация и нулевая правдоподобность происходящего. Впрочем, за такое сочетание фанаты и любят этот жанр.