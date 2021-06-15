{ 15 июня 2021 }

Спустя 20 лет «Властелин колец» нанесёт двойной удар

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Оценить произведения по мотивам Толкиена смогут и любители сериалов, и аниме. О рекордном по бюджету сериале мы уже писали. Он обязательно «зайдёт» у фанатов серии. И создатели японских фэнтези-комиксов решили «подсадить» на этот сюжет свою аудиторию.

Пока всё обещает отличный результат — в режиссёрском кресле Кэндзи Камияма (оригинальный «Призрак в доспехах»), а консультант — Филиппа Бойенс, участвовавшая в работе надо сценарием трилогии 2001 — 2003 гг. Да и в целом, подобная экранизация — ожидаемое событие.

Сюжет сосредоточится в Хельмовой Пади и будет посвящён Войне Рохиррима, которую ведёт Хельм Молоторукий, король Рохана. То есть действия развернутся задолго до событий обеих серий фильмов.

«ЗА» этот проект — возможности аниме показывать масштабность событий. «ПРОТИВ» — низкая детализация и нулевая правдоподобность происходящего. Впрочем, за такое сочетание фанаты и любят этот жанр.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Жеребец Гэндальфа из «Властелина колец» заболел и умер

    2. Жеребец Гэндальфа из «Властелина колец» заболел и умер

    В Новой Зеландии скончался белый жеребец Бланко, исполнивший роль коня Гэндальфа в трилогии «Властелин колец». Об этом сообщила в фейсбуке хозяйка животного Синтия Ройял. В 2013 году у Бланко возникли проблемы с пищеварением и печенью. Ройял запустила кампанию по [Читать...]


  2. МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ ВЛАСТЕЛИН НИКИТА ХРУЩЕВ

    3. МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ ВЛАСТЕЛИН НИКИТА ХРУЩЕВ

    Мы знаем о нем одновременно и много и мало. Много – если выстроить в ряд известные ассоциации, возникающие у каждого мало-мальски интересующегося российской историей при упоминании имени Хрущева: разоблачение культа личности Сталина, организация ареста Берии, решение о реабилитации [Читать...]


  3. Ответный удар

    4. Ответный удар

    Задержание в Минске Романа Протасевича, одного из главных организаторов волнений 2020 г. в Белоруссии, в результате спецоперации, вынудившей организовать там посадку рейса, на котором он летел, произвело на Западе шоковый эффект. Одно дело, обвинять во всём на свете [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»