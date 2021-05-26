Ответный удар

Задержание в Минске Романа Протасевича, одного из главных организаторов волнений 2020 г. в Белоруссии, в результате спецоперации, вынудившей организовать там посадку рейса, на котором он летел, произвело на Западе шоковый эффект. Одно дело, обвинять во всём на свете Путина или Лукашенко, поливать в прессе полулегендарных Петрова и Боширова, стращать весь мир «Новичком» и вводить санкции. Другое — столкнуться с тем, что твои опорные агенты предстанут перед следствием и судом в результате напоминающей советские времена операции спецслужб и начнут говорить. А если так дело и до их кураторов дойдёт? Не в США, так хотя бы в тех странах, что помельче, на Украине, в Польше и Литве? Кому такой расклад понравится? Так что «Чапай думать будет». Точнее, США и Евросоюз будут «координировать» свой ответ Лукашенко.

Ну, пущай координируют. Батька в данном случае оказался много хитрее и поворотливее. Да его и понять можно: свергали-то всерьёз. Без дураков свергали. И что уж там от его страны в результате осталось бы… По Югославии видно, как западники о тех, кем они занялись, заботятся и к каким результатам оно в итоге приводит. Другое дело, что отвечать им никак не положено. Свергаемый должен покорно уходить в отставку, повинуясь воле народа, выражаемой неконтролируемым броуновским движением масс по улицам и площадям его столицы и других крупных городских центров. Массы же народные поднимаются на борьбу мессенджерами, интернет-порталами и прочей современной технологической хренью. Организаторы всего этого не подвержены никакому физическому воздействию, а заказчики вообще сидят в тени. Очень красивая и совершенно беспроигрышная схема. И вдруг…

Нет, периодически где-то что-то с такого рода людьми случается. К примеру, их пристреливают в тех странах, где они отсиживаются, как происходит с марокканскими или алжирскими оппозиционерами в той же Франции или Испании. Или они допускают фатальную ошибку, после чего исчезают навсегда, как произошло с саудовцем Джамалем Хашшоги в Турции. При том, что турки, прослушивающие вопреки всем и всяческим конвенциям саудовское дипломатическое представительство (да явно и не только его), подробно расписали, что за ужасная судьба ждала популярного на Западе журналиста, ставшего личным врагом саудовского наследного принца. Но это же, в конце-концов, арабы, люди экспрессивные, порывистые и мстительные. От Лукашенко ничего подобного никто не ожидал. Оказывается, зря. Притом, что Протасевич жив-живёхонек, только взят белорусскими органами за жабры. Логично.

Другое дело, что и он этого не ожидал, и никто этого не ожидал. Революция оказалась далеко не таким весёлым, прибыльным, бесшабашным и безопасным делом, как им всем казалось. А революционеры теперь не те пошли. Ни большевиков среди них нет, ни эсеров, ни анархистов старого типа и закала. А те, которые так себя называют, привыкли пинать других, но не привыкли к тому, что им отвечают и, тем более, арестовывают. Не тот пошёл в революционеры народ. Безыдейный, привыкший к хорошей жизни и явно полагающий себя неподсудными и бессмертными. Зря. Революция, или там, государственный переворот какой, это серьёзное хозяйственное мероприятие, а не беготня толпы с флагами и лозунгами. Привыкли к своим компьютерным играм, дебилы… Так что, ждёт белорусских карбонариев масса пренепреятнейших сюрпризов. И арест Протасевича лишь один из них.

Кстати, симпатизантов их, из тех, кто в эти игры играл, тоже сюрпризы ждут. Не Виктория Нуланд ли, крёстная мать украинского Майдана, в конце белорусской цепочки нарисуется? Или всё так на поляках, литовцах и украинцах и оборвётся? Будем наблюдать за тем, как события у соседей развернутся. Нас же с Навальным то же самое ждало, с той только разницей, что его и брать на пролёте не пришлось — сам на родину грешные стопы свои направил, народные протестные массы возглавлять и к трону торжественно шествовать. Ну, сам, так сам. Работы было у силовиков меньше. Торжественный въезд в Россию Солженицына пересмотрел, что ли? Что до Протасевича, ему Лукашенко помог в Минске оказаться. Так что теперь всем заинтересованным в его свержении мировым политическим лидерам можно начать от него требовать немедленного освобождения блогера. Макрон, Меркель, Боррель, Байден, мелочь всякая европейская… Кто там ещё с ними будет?