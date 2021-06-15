Прибывает «Скоростной поезд» с Брэдом Питтом

Новый боевик «Скоростной поезд» с Брэдом Питтом выйдет на экраны 8 апреля 2022 года. По сообщению компании Sony, звездный фильм будет показан в IMAX-кинотеатрах и других премиальных форматах.

Остросюжетный фильм режиссера Дэвида Литча расскажет о группе убийц в поезде в Токио. Брэд Питт сыграет вместе с Аароном Тейлор-Джонсоном («Тревожный звонок», «Довод»), Майклом Шенноном («Банда Чикаго», «Достать ножи»), Джои Кинг («Калейдоскоп поцелуев 2», «Ложь»), Брайаном Тайри Генри («Женщина в окне», «Годзилла против Конга»), Эндрю Кодзи («Американские боги», «Воин»), Хироюки Санада («Армия мертвецов», «Мортал Комбат») и Сандрой Буллок («8 подруг Оушена», «Птичий короб»). По данным Collider, в боевике также появится Леди Гага.

«Скоростной поезд» является адаптацией японского романа Котаро Исаки «Мария-жук» (Maria Beetle).

Сценарий написал Зак Олкевич. Литч продюсирует фильм вместе с Келли МакКормик и Антуаном Фукуа, а исполнительными продюсерами стали Рёсукэ Саэгуса, Юма Тэрада, Брент О’Коннор и Кэтлин Сэмик.

Интересно, что Сандра Буллок согласилась сыграть небольшую роль в этом фильме в обмен на то, что Брэд Питт снимется в ее фильме от Paramount «Затерянный город Д» («Lost City Of D»).