Не плачь, распрекрасная Бузова Оля,

Хавбека Тарасова в прошлом жена.

За все неудачи в российском футболе

Не ты отвечать перед нами должна!

Не ты научила Семёнова мимо

Мяча промахнуться ногой поперёк.

За что ж комментатор Губерниев Дима

В лицо тебе бросил обидный упрёк?

Не ты подсказала голкиперу Шуни-

ну выбей же мяч на противника прям!

Ты в жизни всё делала лишь по фэн шую:

Творила добро и вела инстаграм!

Играла в театре с чудесным грузином,

Вольготно кружась и терзая манто,

Талантом своим никого не грузила

И пела, как будто не слышит никто!

И вот перед нами ты плачешь на вздохе,

Как будто бы в хоре церковном поёт

Причастный всем Тайнам тик-токер Милохин

О всех футболистах у Царских Ворот.

Не плачь, не показывай, Оленька, сопель,

Сотри свои слёзы от горьких обид,

Смотри – за тебя всей душой Люба Соболь,

И бывший возлюбленный рэпер Давид.

И пусть за него вышел замуж Киркоров,

Но есть неженатый певец Моргенштерн.

Возможно, в твой образ он влюбится скоро,

Как Пушкин влюблялся в свою Анну Керн.

И ты вместе с ними прочтешь на ютубе

Молитву, которая ляжет, как мёд,

На сердце великому форварду Дзюбе.

И Дзюба услышит, и Дзюба забьёт!