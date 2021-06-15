Не плачь, распрекрасная Бузова Оля,
Хавбека Тарасова в прошлом жена.
За все неудачи в российском футболе
Не ты отвечать перед нами должна!
Не ты научила Семёнова мимо
Мяча промахнуться ногой поперёк.
За что ж комментатор Губерниев Дима
В лицо тебе бросил обидный упрёк?
Не ты подсказала голкиперу Шуни-
ну выбей же мяч на противника прям!
Ты в жизни всё делала лишь по фэн шую:
Творила добро и вела инстаграм!
Играла в театре с чудесным грузином,
Вольготно кружась и терзая манто,
Талантом своим никого не грузила
И пела, как будто не слышит никто!
И вот перед нами ты плачешь на вздохе,
Как будто бы в хоре церковном поёт
Причастный всем Тайнам тик-токер Милохин
О всех футболистах у Царских Ворот.
Не плачь, не показывай, Оленька, сопель,
Сотри свои слёзы от горьких обид,
Смотри – за тебя всей душой Люба Соболь,
И бывший возлюбленный рэпер Давид.
И пусть за него вышел замуж Киркоров,
Но есть неженатый певец Моргенштерн.
Возможно, в твой образ он влюбится скоро,
Как Пушкин влюблялся в свою Анну Керн.
И ты вместе с ними прочтешь на ютубе
Молитву, которая ляжет, как мёд,
На сердце великому форварду Дзюбе.
И Дзюба услышит, и Дзюба забьёт!