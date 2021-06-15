{ 15 июня 2021 }

Не плачь!

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  [Шоу-биз]  
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Не плачь, распрекрасная Бузова Оля,

Хавбека Тарасова в прошлом жена.

За все неудачи в российском футболе

Не ты отвечать перед нами должна!

 

Не ты научила Семёнова мимо

Мяча промахнуться ногой поперёк.

За что ж комментатор Губерниев Дима

В лицо тебе бросил обидный упрёк?

 

Не ты подсказала голкиперу Шуни-

ну выбей же мяч на противника прям!

Ты в жизни всё делала лишь по фэн шую:

Творила добро и вела инстаграм!

 

Играла в театре с чудесным грузином,

Вольготно кружась и терзая манто,

Талантом своим никого не грузила

И пела, как будто не слышит никто!

 

И вот перед нами ты плачешь на вздохе,

Как будто бы в хоре церковном поёт

Причастный всем Тайнам тик-токер Милохин

О всех футболистах у Царских Ворот.

 

Не плачь, не показывай, Оленька, сопель,

Сотри свои слёзы от горьких обид,

Смотри – за тебя всей душой Люба Соболь,

И бывший возлюбленный рэпер Давид.

 

И пусть за него вышел замуж Киркоров,

Но есть неженатый певец Моргенштерн.

Возможно, в твой образ он влюбится скоро,

Как Пушкин влюблялся в свою Анну Керн.

 

И ты вместе с ними прочтешь на ютубе

Молитву, которая ляжет, как мёд,

На сердце великому форварду Дзюбе.

И Дзюба услышит, и Дзюба забьёт!

Александр Вулых


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