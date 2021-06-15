Интервью президента Путина телеканалу NBC бесспорно получилось неоднозначным. Необязательные ответы на необязательные вопросы превратились то ли в расширенный вариант «авторской программы Михаила Леонтьева «Однако» с фирменными вставками из «Золотой коллекции Мосфильма», то ли настоящую шифровку, дешифровать которую могут «не только лишь все».

Расхожая и глубоко ошибочная мысль: «Интервью обращено не к американцам, а к россиянам». Если бы Путин обращался ко внутренней аудитории, то в его репликах скорее бы появилось «При встрече я скажу Байдену: «Привет, как дела, у тебя новый Кадиллак. А У МЕНЯ АУРУС». Но нет — президент вещает не внутрь. Или зря он все эти месяцы намекает на то, что является «президентом всех русских». Путин говорит с диаспорой. На её родном языке. И если кто-то скажет, что его плохо слышат, то, напомните, кто был президентом до Байдена.

Да, в голове у Путина реальность принимает причудливые формы и давно уже смешивается с «Легендами и мифами Малой Лубянки», но корреспондент «мог бы и подготовиться». Обязательства не расширять НАТО были устными? А разве в США не было скандала, когда из-за коронавирусных ограничений в некоторых штатах были запрещены традиционные рукопожатия для заключения сделок?

Мы уже опускаем тот факт, что из тех же «Легенд и Мифов» черпают информацию не только президенты, но и представители ведущих СМИ, для которых оказалось непосильной задачей перевести около десятка не самых сложных реплик с языка не Пушкина, но Гайдая на язык Шекспира и Билли Айлиш. Как говорится, шейм он ю, господа журналисты.

Но если перейти от ëрничания к реальному положению дел, то информационный фон вокруг саммита в Женеве достаточно ясно обозначил перемену в восприятии России Западом. Теперь мы не загадка, которую интересно разгадывать, а, скорее, Неуловимый Джо. Который, как известно, неуловим в том числе и потому, что никому не нужен.

И с этим надо что-то делать.