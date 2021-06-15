{ 15 июня 2021 }

«Том Сойер Фест» — фестиваль реставраторов-волонтеров, охвативший уже 60 городов и сел

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Все начиналось с ремонта и покраски нескольких деревянных зданий. А сейчас «Том Сойер Фест» — настоящее событие, и за шесть лет существования волонтёры восстановили уже больше сотни домов и арт-объектов в разныхгородах и сёлах.

Особенное внимание специалисты уделяют исторической архитектуре. Координаторы подчеркивают, что не просто чинят, а стараются изменить отношениегородского сообщества к архитектурному наследию, историческим деталям и деревянной архитектуре.

Что нравится в их работе — это отсутствие присущего многим современным активистам легкомыслия. Никакого «захватим нефтяную платформу, чтобы спасти пингвинчиков!» — на выигранные президентские гранты ребята проводят образовательные курсы и школы для координаторов, консультируются с Российской ассоциацией реставраторов, а объекты выбирают и изучают тщательно и вдумчиво.

Это очень важно, чтобы избежать скатывания в стихийность. У Минкульта реально не хватит глаз и рук для спешной реставрации всех ценных архитектурных объектов, и для многих из них лучше подождать своей очереди в списке профессионалов, нежели быть «спасенными» руками не особо умелых активистов. «Том Сойер Фест», судя по всему, идет другим путем и устанавливает мосты между неравнодушными людьми и организациями, сочетая душевные порывы энтузиастов-любителей с системной профессиональной работой мастеров.

НЕВМИНКУЛЬТ


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