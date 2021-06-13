Бузова во МХАТе — это, конечно свежо и прикольно. И можно понять всех хитро подмигивающих нам «экспертов по свежести в культурной жизни». И можно понять Боякова, которому надо вытаскивать театр из болота и избавиться от смешной народной должности «главный режиссер здания МХАТ на Тверском», которой дразнили Доронину.

Но кончится это тем, что в какой то момент и Бояков, и Прилепин, и Пускепалис вдруг осознают себя отодвинутыми от процесса, где главными будут Бузовы. В театре Бузовых. Под улюлюканье поклонников Бузовых всех гендеров. И будут они растерянно бормотать, что это какое-то чудовищное недоразумение, что они совсем не это имели в виду, что замысел был совсем другим. Но будет поздно.

Опыт Дома-2 ничему не учит.

Дмитрий МЕНДРЕЛЮК.