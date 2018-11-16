Давным- давно, в незапамятные времена, когда еще римский Колизей и Помпея не взывали к Собянину с мольбами о реновации, в Дом-2 пришла девочка – обычная лохушка-потрахушка, коим имя легион.

И не знала страна, и не ведала, из какого сора и что взрастет, не ведая стыда.

А лохушка-потрахушка-то играла вдолгую!

Она не рванула со старта и не спеклась, а по-умняку отсиделась за спинами лидеров, наладила дыхание, привела в порядок внешность, завела связи, прознала что, где и почем, да и сделала всех на повороте так, что остальных участников того забега и не видно уже за горизонтом, а бывшая лохушка-потрахушка бодро несется ноздря в ноздрю аж с самой Собчак Ксенией Анатольевной, которая когда-то брезгливо морщилась и зажимала носик, потрахушку заметив случайно.

А страна смотрит на экс-лохушку да покатывается: экая дура тупая, офигеть можно!..

И я тоже покатываюсь.

Мы-то умные, а она – дура тупая!

А дура тупая и не опровергает – ей некогда, у нее бизнесов, как мандавошек у бомжа, у нее аншлаги на концертах и миллионы подписчиков в инсте!

А у нас, умных до потери сознания, с десяток книжек прочитавших и знающих слово «амбивалентность» – по 18 лайков к статусам в фейсбуке и по паре докторов филологии во френдах.

И все это я написал к тому, что есть у меня мечта-идея: как было бы здорово и правильно, если бы пулковскому аэропорту присвоили имя Бузовой!

Оттуда ж когда-то воспарила звезда всея Руси незакатная, которой все мало половин, потому как ей еще со времен незапамятных было неба и земли мало!

Заслужила Бузова стать аэропортом, заслужила!

И страна наша гордая, с колен встающая, это заслужила.