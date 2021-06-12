Строевые песни люблю

Помнится, в армии, команда: Батарея, запе-вАй!

Пел я мимо нот, но громко и с душой. Нравилось не всем, но терпели.

Снобистское презрение к хождению строем не разделяю. Вполне можно находиться в строю и оставаться индивидуалистом в остальной жизни. Нет противоречия.

Собственно, государственность это и есть своего рода строй, организация жизни, данная нашему виду в завершающей фазе эволюции.

Нравится анархия – ступайте обратно в неолит, в пещеры.

Государство не идеализирую. Может и ошибиться государство – издержки.

Вот и с пандемией, которой якобы нет. На самом деле ковид – страшная, ещё не совсем прояснённая беда и государственные усилия по борьбе с ней вполне разумны и действенны.

Читаю тут тексты диссидентствующих и диву даюсь, в остальном вроде вполне внятные люди. Упрекают, мол пропагандируем вакцинацию по некой выданной свыше разнорядке и чуть ли не с материальной заинтересованностью.

Сам я от стимулирования не отказался бы, но увы, никто не позвонил и не мотивировал. Поэтому нашёл место в строю, пою не так громко, как хотелось бы, может и по привычке мимо нот, но по прежнему с душой.

Днями пойду и уколюсь, даром что болел полгода назад.