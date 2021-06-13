{ 13 июня 2021 }

День России. Но кто ты, Россия?

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Ей-Богу, пора уже вводить для чиновников соревнования по бегу на граблях. Сколько копий было сломано, сколько терабайт слов сказано, а воз и ныне там. Как только есть праздник и появляется повод зацепить еще не до конца отколовшуюся молодежь — так сразу увесистый удар по лбу, темнота и далекая сирена «скорой».

Праздничный концерт ко Дню России прошел ровно в таком же ключе, как и все последние годы — то есть отработан «для галочки». Дежурные музыканты, кое-как сбив давление и стряхнув с костюмов пыль, поют и пляшут на Красной площади под жидкие аплодисменты — кого? Правильно — старшего поколения, по сути предпенсионеров. Где же наша молодежь?

А молодежь в этот день — где угодно, но как можно дальше от Красной площади. Просто чтобы случайно не услышать Стаса Михайлова. Или Юрия Антонова. Или Валерию, при всем нашем уважении. А также Надежду Бабкину и ансамбль «Русская песня».

Если стояла задача внушить молодым людям отвращение к государственным праздникам, которые им никак не объясняются идеологически, но исправно льют в уши унылые шлягеры, появившиеся еще до их рождения — то задача выполнена и перевыполнена тоже. Браво.

НЕВМИНКУЛЬТ


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