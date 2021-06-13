{ 13 июня 2021 }

Шансы на победу на футбольных полях

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  

Российская сборная проиграла бельгийской в футбол. Всухую, что особенно обидно. По этому поводу высказались все, включая близких к тому футболу миллиардеров. Хорошо высказались, спокойно, объективно. Игроков, сказали, хороших мало, особенно в защите. Ошибки были, в том числе у вратаря. Очень нервничали игроки. Поскольку знали, что сборная Бельгии — сильная команда, возможно даже будущий чемпион Европы, а про себя тоже всё знали и понимали, что мы против неё не тянем. Что тренер всё правильно сделал, тоже сказали. Что мог с таким набором игроков, то и сделал. Ну, в общем, всё логично, никто не виноват и остаётся только в очередной раз констатировать: не наша игра, футбол. Во времена Льва Яшина была наша, а теперь стала совсем чужая. Карма.

Денег в том футболе крутится… Никаких результатов. Арен спортивных к Мундиалю по всей стране Мутко понастроил… Большое начальство вокруг этого вида спорта в таком количестве кружит, что даже партия «Единая Россия» позавидует. Ни хрена не помогает и, судя по всему, не поможет. Притом, что страна огромная, народу в ней живёт много и футбол этот, будь он неладен, у болельщиков более, чем популярен. Даже клубы фанатские есть, а футбола, каким его от сборной ждут, без особой надежды на результат, нет. Ни Пеле, ни Гарринчи, ни ещё кого, из великих, в составе нашей сборной нет и, похоже, не будет уже никогда. Заколдованные мы какие-то. Беспонтовые. Без шансов на победу на футбольных полях живём, в таком состоянии, судя по всему, и помрём…

В общем и целом, это ещё ничего. Футболисты своё отыграют, юмористы над этой их игрой пошутят, в меру отпущенного им чувства юмора и терпения публики. Да и подумаешь, футбол? Ну, не ладится у нас с ним. А зато мы Гагарина в космос запустили и войну выиграли. Точнее, не мы, конечно, а те, кто жили до нас. Но ведь они как жили? Бедно жили, беспросветно и тяжко трудясь, вкалывая как проклятые день-деньской. А списка Forbes тогда в стране не было, и про французское шампанское по несусветной цене, слыхом не слыхивали. Ну, побеждали, конечно, где могли. А куда было деваться? Даже в футбол иногда побеждали. Отчего, говоря начистоту, мысли в голову лезут разные, нехорошие. Но мы их подальше задвинем. Эмоции тут не помогут. Да, похоже, уже и ничего не поможет.  

Евгений Сатановский


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