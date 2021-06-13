Такая демократия

Наблюдать за происходящим в окружающем мире не просто полезно с информативной точки зрения, но и чрезвычайно поднимает планку оптимизма, относительно дел в своей собственной стране. Вот, вчера ещё смотришь на себя скептически, с печалью и душевной болью, а сегодня на соседа бросил случайный взгляд, а у него такой бардак, что даже как-то на сердце легче становится. Поскольку у нас тоже бардак, но не такой. У нас бардак этот какой-то облегчённый, малый такой бардак, некатастрофичный. А у него — ого-го какой! Всем бардакам бардак. И по размерам, и по качеству происходящего.

К примеру, в Израиле настал час Х по формированию правительства, которое или, наконец уже, будет предъявлено населению в полном составе, или страна пойдёт на пятые за чуть более, чем два года, парламентские выборы, которые нужны ей, как собаке пятая нога. Точнее, одного человека эта ситуация наверняка устроит: правящего уже 12 лет премьер-министра Нетаньяху, который власть сдавать категорически не хочет никому, причём до такой степени, что всю эту несуразицу с последними четырьмя выборами и устроил. И до сего дня интригует, пытаясь развалить крайне неустойчивую коалицию своих противников.

Понять его несложно: только находясь в статусе премьера, ему удаётся затормозить открытые против него и его жены расследования по делам о коррупции. А то, что два года страна без бюджета, в том числе во время войны с ХАМАСом, никто ничем в правительствах, которые он лепит с такой же скоростью, как они разваливаются, не занимается, и выглядит это куда как кисло — не его проблема. Демократия тамошняя так устроена, что позволяет всё это прокручивать на легальной основе, ну, так и какие к нему лично претензии? Избиратели в Израиле упорно, раз за разом, голосуют так, как голосуют. Так что, формально всё правильно…

Придёт ли в итоге к власти та сборная солянка из левых, ультралевых, центристов, правых и одной отдельно взятой арабской исламистской партии, которая на живую нитку смётана их лидерами, лишь бы отодвинуть от власти Нетаньяху, непонятно. Тот может в последний момент перекупить пару депутатов, как в истории Израиле не раз и бывало. Может и кого-то из участников идущей к власти коалиции, что тоже не станет новостью, хотя это обойдётся ему гораздо дороже. С другой стороны, мало ли, что он кому из них обещает? «Я обещал, но я не обещал выполнять», — это классика израильской политической реальности. Так они там годами и десятилетиями и живут.

Понять это сложно. Ну, наверное, такая это демократия. Интриганская и торгашеская до неприличия и отвращения. Жутко неэффективная и держащаяся непонятно на чём. Не случайно, Израиль сплачивают исключительно враги. И если бы не попытки его уничтожить или хотя бы ослабить, не войны и не теракты, не антиизраильские кампании в ООН и всех прочих международных организациях, остался бы он на карте, или его бы разорвало изнутри, совершенно непонятно. Так что, спасибо врагам еврейского государства за то, что оно всё ещё существует. У них очень неплохо получается укреплять его позиции. Что до того, будет ли в нём правительство, скоро увидим…