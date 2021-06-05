Демократия на Ближнем Востоке

Перенесёмся мысленно на Ближний Восток, в края, куда отечественный турист идёт косяком, как лосось на нерест, оставляя ежегодно миллиарды долларов в Турции, Египте, Эмиратах и на Кипре, кое-кто в Израиле, особо дотошные в Марокко, Иордании, Омане и Катаре, а раньше и в Тунисе, пока его “арабской весной” не накрыло, или Ливане – до очередной местной заварушки. Отдых там разный. Где пляжный, где чистой воды шопинг, где экскурсионный – по древностям и природным достопримечательностям, а где и религиозное паломничество – на Святой земле. Тоже, кстати, своего рода туризм, причём самый, что ни на есть исконный.

По соседству с районами, где стоят отели “всё включено”, идут войны и революции, целые страны обваливаются в терроризм и перевороты, проводят контртеррористические операции (особо отметим российские ВКС в Сирии), строят военные базы и прихватывают под сурдинку нефтяные и газовые месторождения, революционеры и исламисты всех толков борются с монархами и авторитарными лидерами, военные хунты приходят к власти… И тут вопрос, кто из них лучше, неуместен. Все хуже. Пожалуй, феодальные владыки и диктаторы, даже лучше прочих. Да и с демократией получаются такие выкрутасы… По Израилю видно.

Там, с их четырьмя парламентскими выборами чуть более, чем за год и всё ещё не сошедшей с повестки дня угрозой пятых, при полном параличе системы управления страной и чёрт-те чем с бюджетом, демократия демонстрирует себя во всей красе. Плюс полная непонятица с палестинцами, которые теоретически вроде как хотят своё государство, а на деле грызутся между собой, периодически ненадолго отвлекаясь на евреев, и требуют не столько государства (сдалось оно им), сколько продолжения вечного и чрезвычайно прибыльного процесса его создания. Так что всё, что наблюдается в этом прискорбном бардаке, наводит на мысль о бессмыслице каких угодно выборов как таковых и какого угодно парламента в принципе.

Отметим: ВСЕ последние выборы в Израиле имели своей целью ровно одну вещь: отстранение от власти дико засидевшегося премьер-министра с его вечно лезущей во все вопросы управления государством женой, или, напротив, сохранение его у власти. Всё. Какие у страны проблемы, внешние и внутренние, как их решать, что делать с военными противниками, было совершенно неважно. Главное – Нетаньяху премьер-министр или подсудимый по делам о коррупции? И, кстати, вроде бы сложившаяся коалиция его противников и бывших соратников, ставших его противниками, настолько хрупкая, что всё ещё может накрыться и пойти по-новой. Даже забавно.

Левые, умеренно левые, правые, умеренно правые… Да что там! Арабы, причём не из местной компартии, которая для приличия держит у себя пару евреев, но во всём остальном давно уже чисто арабская, а самые, что ни на есть, исламисты, которым осточертело сидеть десятки лет вне правительства и тоже хочется порешать бюджетные вопросы и поднять, наконец-то, инфраструктуру арабских районов, вместо того, чтобы маяться бесконечной дурью по-поводу палестинского государства. Все объединяются, кроме осточертевших всем остальным еврейских ортодоксов, которые до самого конца ставили и до сих пор ставят на Нетаньяху, который им дал всё, что они хотели.

Спорят между собой, договариваются о ротации и о порядке ротации, о том, кто первым, кто вторым будет занимать посты премьера, министров, замминистров и глав наиболее влиятельных парламентских комиссий… Такой торг идёт – не еврейское государство, а чистый базар. Шук Кармель в рыночный день. И при этом, война с ХАМАСом только что показала, что в отсутствие политической воли и при нежелании делать то, что необходимо, для решения проблемы Газы, она так и остаётся занозой в израильской з-днице, на дворе нарастающее противостояние с Ираном, отношения с Соединёнными Штатами переживают не лучшие времена, а с Евросоюзом и ООН, как всегда, плохи…

О раздрае с Турцией, которая патронирует ХАМАС и окончательно отморозилась, в лице Эрдогана, в отношении Израиля, сложнейшей ситуации в сопредельной Иордании и не самой простой в Египте, даже и говорить не стоит. Разве что, с монархиями Залива, особенно ОАЭ, Израилю повезло – нормализовали отношения при Трампе. А так, единственное, что у Израиля стабильно – отношения с Россией, которая ситуацию в Сирии держит под контролем. И, кстати, если новое правительство всё же состоится, на что в Израиле многие надеются, в его составе у местных “русских” будут очень сильные позиции. Тоже интересно. Мало ли что из этого может выйти…