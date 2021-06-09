Работает ли вакцина?

Много раз уже было сказано, что пандемия уравняла всех перед лицом страшной болезни. И тем не менее, стоило бы поговорить о том, что в последнее время упорно стараются не замечать.

Подтверждая вышеупомянутый тезис о равенстве, весь 2020 год «корона» косила всех подряд, не разбирая чинов и званий. Онлайн и офлайн таблоиды как-то сами собой превратились сначала в бюллетени больных «селебов», а позднее — и в мартирологи.

Но летом 2021-го, когда ежедневная сводка снова пробила отметку в 10 тысяч заболевших, сообщения об очередной заболевшей знаменитости воспринимаются несколько иначе. Вроде бы «точно такие же, только меньше, но другие» актеры, актрисы и ведущие со всех телеэкранов призывают вакцинироваться прекрасными российскими вакцинами (других нет), а эффекта нет. И вопросы тогда возникают сами собой — это вакцина не работает? Или никто и не делал никакой прививки, мотивируя своë решение очередной теорией заговоров.

А когда через 5 месяцев выясняется, что одна из вакцин попросту не работает, то почему бы для начала не вернуться к маскам. Во-первых, точно надежней, чем вакцина. Во-вторых, в масках все на одно лицо. А по телевизору можно и старые программы показать. Их у них много. Разницы никто и не заметит.