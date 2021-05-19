В очередной раз констатируем: не работает международная система. Ни право это самое, международное, ни ООН, ни системы сдержек и противовесов, ни альянсы, ни договора. Ни хрена не работает. Ну и? А что, «и»? Нам-то, спрашивают, что делать в таком мире? Так просто всё: не быть идиотами, которыми мы последние 30 лет и являемся, причём образцово-показательными. Реагировать на всё по сути дела, а не по форме. Быть готовыми к чему угодно. Опережать противников, соперников и конкурентов, а не дышать пылью из-под их копыт, когда они нас обходят. Не пытаться никому ничего предлагать – кому надо, сами нас разыщут и всё предложат. Ещё и упрашивать будут, чтобы их предложения приняли. Ни с кем не заключать долгосрочных альянсов без жёстких гарантий защиты своих интересов и не втягиваться ни в какие авантюры.

Последнее мы особенно любим, причём за свой счёт. Что тоже понятно: профита стране никакого, зато те, кто в деле, сыты, пьяны и нос у них в табаке. А уж как это обосновать и какие аргументы начальству выкатить – это они сообразят. На него, начальство наше, смотришь порой, и не понимаешь: то ли дурят его, почём зря, то ли оно само всех дурит, показательно распекая своих придворных за все их художества, а на самом деле прекрасно с самого начала всё знало и понимало. Уж больно много лет подряд на одних и тех же граблях спотыкаемся, не может же так быть в самом деле? Значит, на самом деле не спотыкаемся, а просто из каких-то высших соображений так с самого начала всё и было устроено. Но напоказ, для публики, конечно игра идёт совсем другая. Хотя уже без огонька, без фантазии и даже с явной насмешкой над этой самой публикой. Привыкли, что ли? Искренне полагают, что всегда так будет?

Впрочем, на их, начальства нашего, век хватит. Менять его не на кого – придут ещё худшие. Лучшие не придут – их, судя по кадровым назначениям и перемещениям, взять просто неоткуда. И самое смешное, что всё, что надо делать, понятно. Как делать понятно. Кого брать за жабры, из кого что вытрясать, кого выгонять с волчьим билетом, как с кем себя вести, от чего отказываться и что прекращать, причём немедленно, понятно. Как и то, что делать это никто не будет и тоже понятно, почему. Так что вся надежда на то, что конкуренты провалятся быстрее и глубже нас. Слабая, по чести говоря, надежда. Дохленькая. И при нашей сверхцентрализованной и заведенной на первое лицо ситуативной политике и полном отсутствии хоть какой-нибудь внятной стратегии, опасная это тактика. Да другой нет. Реальность такова и уже не изменится. Сами виноваты. Слишком надолго расслабились…