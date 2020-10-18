Российская вакцина для Украины

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявили в посольстве США в Киеве.

В дипмиссии объяснили решение тем, что вакцина якобы не прошла клинических испытаний на безопасность.

Ранее Владимир Путин заявил о возможности поставок на Украину российской вакцины. Глава Минздрава Украины также не исключал возможности закупки вакцины от коронавируса в России.

Казалось бы, сугубо гуманитарный вопрос вызвал молниеносную реакцию Соединенных Штатов. Украинский министр здравоохранения был вызван в посольство США «на конструктивный коллегиальный ужин» (это во время пандемии) и сразу после десерта Посольство США сообщило в своем аккаунте в фейсбуке, что Украина «НЕ БУДЕТ закупать российскую вакцину от коронавируса».

Главное в этой истории — совсем не то, что украинские министры выступают в роли дрессированных собачек, которым отдает команды даже не американский посол, а временный поверенный. Впрочем, это неважно — все равно «белый человек».

Главное, что — это классический пример того, насколько американцы глубоко понимают, что такое «мягкая сила».

Эффект от поставок российской вакцины мог нанести непоправимый ущерб многолетнему украинскому нацбилдингу, который весь выстроен на теме «войны с Россией» и борьбы со всем русским.

Получить спасительное лекарство из рук «врага» — значит перестать видеть врага и увидеть брата.

Религиозное сознание американцев помогает им очень тонко чувствовать такие моменты и постоянно использовать их в своей политике. Американская риторика в отношении бывших советских республик — это всегда вольное переложении притчи о блудном сыне, ради которого отец устроил пир и назвал своим наследником. В случае с Украиной или Литвой — союзником, но это в современных условиях почти одно и то же.

Но если сын пытается снова встать на греховный путь дружбы с Россией, для этого тоже есть подходящий библейский сюжет — «Когда сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Нагибай выю его в юности и сокрушай рёбра его»