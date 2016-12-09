РУССКИЙ МИР ЭТО НЕ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ!

Глубочайшим заблуждением является отождествление Русского мира с Российской Федерацией. Что такое Русский мир в общих чертах? Это русский язык и православие. Неужели Российская Федерация монополизировала русский язык и православие? Разве требуется официальное разрешение от Путина чтобы говорить на русском языке и быть православным? Конечно нет!

Русский мир для меня это Бунин, Набоков и Платонов. Русский мир это конфетки-бараночки, блины с сёмгой, щи и кулебяки, пельмешки с вологодским маслицем и водочкой, квашеная капуста со смородиной, брусничное варенье и настойка из морошки. Русский мир это и Гоголь с князем Владимиром Великим. Русский мир это хороводы под гармошку, масленица, сапоги на столбе и сани с тройкой лошадей. Русский мир это валенки, тужурки и пуховые платки. Русский мир это гжель, палеха и хохлома. Продолжать можно долго, но в общем Русский мир это дореволюционная культура и вековые традиции русского народа.

Российская Федерация это советское бытовое хамство «Вас много, а я одна!», это свиные рыла чиновников, это беспардонное вмешательство государства в личную жизнь граждан, это колхозная непримиримость ко всякому инакомыслию, это слепое пресмыкание перед начальством, это декоративная политическая система, это повсеместное стадное мышление в стиле «Если ты плюнешь на коллектив, коллектив утрётся. Если коллектив плюнет на тебя – ты утонешь!», это тотальное бесправие граждан, это навязчивые милитаристские идеи и маниакальное желание показательно побряцать оружием дабы нагнать страх на соседей, это диктатура чекистов и угнетающая безысходность на периферии, это отсутствие социальных лифтов и жизненных альтернатив, это явный перебор с культом 09 мая, это бесконечная хвалебная болтовня о прошлом при отсутствии содержательных диалогов о будущем. В общем, Российская Федерация это малосимпатичная реинкарнация СССР.

Подытожив вышесказанное, сформулирую вкратце: Русский мир это все самое лучшее от белой идеи, Российская Федерация это все самое худшее от идеи красной. Так что можно быть одновременно сторонником Русского мира и противником Российской Федерации. Беда украинской ваты в том, что она, насмотревшись «Старых песен о главном» и наслушавшись Проханова с Дугиным, поставила знак равенства между Русским миром и Российской Федерацией, а это в корне неверно. В конституции и законодательстве РФ нет вообще такого термина как «русский». Российская Федерация не защищает русских.

Я вот являюсь носителем идей Русского мира, но при этом категорически не желаю насаждать на территории Украины нравы и устои, царящие нынче на территории Российской Федерации. А все потому, что эрэфия это страна для татар, удмуртов, тувинцев, таджикских гастарбайтеров, но только не для русских. Так что будем продвигать украинскую версию Русского мира. Только вашего позволения и благословения, граждане Российской Федерации и её полномочные представители, нам не требуется. А всё потому что вы, обладатели паспортов с двуглавым орлом, имеете такое же отношение к настоящей России, как Майкл Джексон к белой расе – кожу искусственно пересадили, а вот нутро осталось прежним. Прекратите уже наконец считать Российскую Федерацию единственным владельцем прав на социокультурный бренд «Русский мир»!