Дело о гибели малайзийского «Боинга»

Очередной всплеск активности в Гааге вокруг дела о гибели малайзийского «Боинга»… Свидетели гибели самолёта дали показания о том, что слышали грохот и взрыв, на основании чего сделали вывод о том, что рейс МН17 был уничтожен российской ракетой из установки «Бук», запущенной бойцами Новороссии. К сожалению, номер этой ракетной установки, а также имён, фамилий и адресов проживания тех, кто ей управлял, они пока суду не сообщили. Но можно не сомневаться, что это упущение скоро будет исправлено. Просто кураторы немного расслабились. Как-никак, до встречи Байдена с Путиным в Женеве всего неделя осталась, заняты люди.

Свидетели слышали грохот и взрыв… Ну, если так, тогда, конечно. Практически доказано всё, в чём Украина обвиняет Россию. Примерно так же, как в своё время в Сирии было. Там, помнится, такие же местные «свидетели» насчёт одной бомбардировки с особенно большим числом жертв, сообщили сидящим в Лондоне сирийским «правозащитникам» исламистского толка, что это были русские самолёты, потому что они «видели русские надписи на падающих бомбах». Информация эта, между прочим, аж до доклада генсека ООН дошла. Главное, хорошо организовать прохождение какого угодно бреда по инстанциям. По любому, осадок останется.

С несчастным малайзийским рейсом так и происходит. Обвинение заранее готово. Доказательств нет и, судя по всему, не будет. В качестве них предоставляются записи чьих-то телефонных разговоров непонятно с кем и прочая лабуда. Следствие длится годами и уже неважно, кто и что говорит. Суд, насколько вообще можно предполагать, что у них там в Гааге в головах происходит, ищет хоть что-нибудь, за что можно зацепиться, чтобы окончательно не потерять репутацию. Американцы никаких конкретных данных, к примеру, спутниковых фотографий и записей происходившего, не предоставляют. То ли их нет вообще, то ли там такое, что лучше их не показывать. Против них же и сработает.

По этому поводу Лавров открытым текстом сказал, что они имеющуюся у них важнейшую информацию утаивают. А, спрашивается, что ещё должны делать профессиональные разведчики и политики (об уровне их профессионализма речь в данном случае не идёт), если вроде бы заранее подготовленная и успешно проведенная спецоперация пошла наперекосяк и любая раскрытая информация о ней повредит в первую очередь тем, кто её организовал? Так что в Гааге будет рассказано ещё много чего интересного. Кроме правды, конечно. Но это совершенно точно ни там, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, ни в Киеве никому не нужно…