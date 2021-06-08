Ксения Собчак подставила Юлию Волкову

Очередную твиттер-перепалку устроили светские леди Тина Канделаки и Ксения Собчак. Все началось с того, что Ксения Собчак опубликовала в своем фейсбуке статус о том, что Патриарх Кирилл отдыхал в Дубае в семизвездочной гостинице «Бурдж-Эль-Араб». Журналистка также упомянула то, [Читать...]

Телеведущую Ксению Собчак отстранили от ведения церемонии вручения премии «Муз-ТВ-2012», хотя ее фото присутствует на афишах этого мероприятия. Ксения связывает это со своей оппозиционной деятельностью. Ранее ее удалили из списка ведущих юрмальского фестиваля «Новая волна», который должен пройти [Читать...]

Ксения Собчак фальшива от начала и до конца, нестерпимо фальшива и как правдоруб, и как жертва, и как кто угодно. Она – Людмила Сильвестровна Пряхина, от ее гражданского пафоса кот в ужасе лезет на потолок, раздирая занавеску.

Ксения Собчак предложила легализовать в России гей-браки, рассказав о нетрадиционной ориентации телеведущего Артёма Королёва и бывшего гендиректора телеканала LifeNews Ашота Габрелянова.Пост Ксении Собчак в инстаграме со скриншотом записи Королёва был опубликован вечером 23 июля 2015 года. В нем [Читать...]

Ксения Собчак и Филипп Киркоров дебютировали на YouТube в необычном для себя жанре. На популярном видеохостинге появились сразу два пародийных клипа главных звезд и ньюсмейкеров российского шоу-бизнеса. Филипп вокально ответил своим недоброжелателям, критикующим его в интернете, песней «Троллинг». [Читать...]