{ 8 июня 2021 }

Ксения Собчак подставила Юлию Волкову

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Ксения Собчак подставила певицу Юлию Волкову рассказав ей, что закон Димы Яковлева якобы о запрете играть в футбол около дорог.

Над Волковой теперь смеются, так принято, и Собчак решила некрасиво использовать это в своем ролике. Волкова честно сказала в интервью, что не знает, о чём закон. Собчак её специально обманула, рассказав, что он не об усыновлении детей. Претензий к Волковой в этом случае быть не должно, претензии должны быть к Собчак.

На днях на Собчак собралисьподать в суд за вопрос о панели на ПМЭФ. Но в том случае жертва Собчак вместо ответа «не знаю» начала рассуждать, как будто бы она знает. В интервью с Волковой Собчак хотела использовать тот же приём, но пошла дальше и сама обманула собеседника. Ксения повела себя как школьный буллер, которому не нравится девочка с большими губами, и он всеми способами её унижает под смешки окружающих. Это далеко от журналистики.

Методичка


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