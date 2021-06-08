Ксения Собчак подставила Юлию Волкову

Ксения Собчак подставила певицу Юлию Волкову рассказав ей, что закон Димы Яковлева якобы о запрете играть в футбол около дорог.
Над Волковой теперь смеются, так принято, и Собчак решила некрасиво использовать это в своем ролике. Волкова честно сказала в интервью, что не знает, о чём закон. Собчак её специально обманула, рассказав, что он не об усыновлении детей. Претензий к Волковой в этом случае быть не должно, претензии должны быть к Собчак.
На днях на Собчак собралисьподать в суд за вопрос о панели на ПМЭФ. Но в том случае жертва Собчак вместо ответа «не знаю» начала рассуждать, как будто бы она знает. В интервью с Волковой Собчак хотела использовать тот же приём, но пошла дальше и сама обманула собеседника. Ксения повела себя как школьный буллер, которому не нравится девочка с большими губами, и он всеми способами её унижает под смешки окружающих. Это далеко от журналистики.