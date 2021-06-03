Экс-главред НЕХТЫ Роман Протасевич назвал имя человека, которого он подозревает в провокации с самолетом

Это Даниил Богданович из окружения Светланы Тихановской. Именно с ним были конфликтные отношения, он также знал о том, что Протасевич будет возвращаться рейсом Ryanair из Афин и Вильнюс, передаёт телеканал ОНТ.

Протасевич заявил, что у него не было уверенности, что Варшава его не выдаст Минску, понимал, что может понести ответственность за свою деятельность.

— Я не имел непосредственного отношения к проекту «Черная книга Беларуси», к «Нехта», «Беларусь головного мозга» — да, — сказал Протасевич.

Протасевич: «Я осознал, что призывы, которые я опубликовал, стали следствием того, что на улице начались беспорядки».

Роман Протасевич в интервью ОНТ рассказал о том, кто содержит Тихановскую и других беглых оппозиционных политиков.

— «Белорусскому дому» в Варшаве польское правительство выделило напрямую 50 миллионов злотых, приходил лично премьер-министр, — рассказал он в интервью ОНТ.

Блогер Протасевич заявил, что он уважает президента Белоруссии Лукашенко.

Протасевич заявил, что после завершения активной части белорусских протестов канал NEXTA Live планировали перевести на российскую повестку.

Протасевич о поездке на Донбасс: «Это была самая главная ошибка в моей жизни. Эта та единственная вещь, о которой я, правда, жалею».

— Я никогда больше не хочу лезть в политику. Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то, — расплакался блогер в конце интервью.