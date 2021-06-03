Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что после перенесения переговоров из Минска в другую страну, переговоры нужно переформатировать, расширить полномочия группы и ввести чиновников высокого ранга.
{ 3 июня 2021 }
Кравчук выступил за переформатирование Трехсторонней контактной группы
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