Кравчук выступил за переформатирование Трехсторонней контактной группы

Группа «Конец фильма» ведет переговоры о релизе своего нового альбома «На все 100» с компанией «Квадро-диск». В пластинку войдут 13 треков, в числе которых – свежий сингл «На все 100роны», звучащий на волнах «Нашего радио», а также «Адреналин», [Читать...]

Лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий гневно выступил против Евромайдана и вообще курса Украины на интеграцию с Европой. Уроженец Украины, ныне проживающий в Санкт-Петербурге, опубликовал в своем фейсбуке статус, в котором живописует всяческие ужасы, которые ждут страну в [Читать...]