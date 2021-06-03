{ 3 июня 2021 }

Кравчук выступил за переформатирование Трехсторонней контактной группы

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что после перенесения переговоров из Минска в другую страну, переговоры нужно переформатировать, расширить полномочия группы и ввести чиновников высокого ранга.

Раньше всех. Ну почти.


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