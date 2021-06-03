{ 3 июня 2021 }

«МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединились

Рубрики: [Telegram]  

«МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком» стали участниками совместного предприятия, которое займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России.

«За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации», — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Раньше всех. Ну почти.


Похожие посты:


  1. Как у нас ворует «МегаФон»

    2. Как у нас ворует «МегаФон»

    Сложно выбирать слова, когда не можешь ответить симметрично. Ну, допустим, в магазине за бутылку шампанского при ценнике в тысячу рублей, взяли с вас тысяч двадцать, а когда вы… эээ… удивились вслух, кассир невозмутимо объяснил: «Упс, ошибка вышла, ну [Читать...]


  2. Кутиков и “Нюанс” объединились

    3. Кутиков и “Нюанс” объединились

    Бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков по примеру своих коллег – Андрея Макаревича и Евгения Маргулиса – решил совмещать работу в «МВ» с «индивидуальной трудовой деятельностью». Имеющий опыт сольной работы (в 1996 году Кутиков выпустил на собственной фирме [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»