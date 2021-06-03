«МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединились

«МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком» стали участниками совместного предприятия, которое займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России.
«За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации», — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.