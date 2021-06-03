«МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединились

Сложно выбирать слова, когда не можешь ответить симметрично. Ну, допустим, в магазине за бутылку шампанского при ценнике в тысячу рублей, взяли с вас тысяч двадцать, а когда вы… эээ… удивились вслух, кассир невозмутимо объяснил: «Упс, ошибка вышла, ну [Читать...]

Бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков по примеру своих коллег – Андрея Макаревича и Евгения Маргулиса – решил совмещать работу в «МВ» с «индивидуальной трудовой деятельностью». Имеющий опыт сольной работы (в 1996 году Кутиков выпустил на собственной фирме [Читать...]