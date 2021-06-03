Насчёт идеи замены на отечественном рынке труда мигрантов заключёнными… Скажем сразу: если идею толкают на достаточно высоком уровне достаточно авторитетные люди (из наших начальников или тех самых заключённых — или потенциальных заключённых), она будет реализована. Чем всё это для страны и её экономики обернётся, неважно. Даже если последствия будут катастрофическими, за это всё равно никто не ответит, сор заметут под ковёр и все «отцы» этой «гениальной» идеи останутся ни при чём. Ну, или о них, конкретно, персонально, никто не узнает и их даже не вспомнят. А хоть бы и вспомнили…

У нас так бывает всегда. И, кстати, не у нас тоже. Хочет кто-нибудь заработать. Или просто втемяшилось ему что-то в голову. Главное, чтоб голова была на должном уровне. Начальственная чтобы была голова. И уж тем более, если сверху идею спустили и теперь её надо только правильно обосновать и продвинуть в массы. Вот её сейчас, насчёт заключённых, как раз обосновывают и продвигают. Тут и то, насколько она, идея эта, большинству населению нравится, и то, сколько они денег будут зарабатывать (и со смотрящими делиться, что ли?), и скоро нам про зарубежный опыт заливать начнут…

Так что ждёт нас новое холодное лето 53-го в самом неожиданном варианте, который только можно будет придумать. А может и в таком, придумать который невозможно в принципе. Про то, какие именно категории заключённых и на каких именно работах предполагается занять, что там с квалификацией и необходимым числом работников, качеством работ, безопасностью населения и всё прочее, о чём необходимо думать и говорить в первую очередь, молчок. Прямо, как с ЕГЭ было. Нормально для нашей неофеодальной эпохи с её криминализацией и депрофессионализацией всего сущего. Странно, ещё, что эту чучу раньше не придумали.

Что до того, что большинство населения «за»… Большинство населения с восторгом воспримет арест Чубайса и всего нашего финансово-экономического блока правительства. Отмену приватизации и возвращение в собственность страны, с раздачей соответствующих долей народу, нефтяной отрасли (как это на деле будет выглядеть, неважно, лозунг не хуже замены трудовых мигрантов заключёнными). Разгон Госдумы и отправку депутатов всех уровней на тяжёлые, грязные и низкоквалифицированные работы. Снос «Ельцин-центров» и возвращение в отечественную практику смертной казни.

О возрождении СССР неплохо бы спросить население. Большинство будет за. И тут много есть того, о чём, если не просто опросы проводить, а их результаты в жизнь внедрять, начальство может всерьёз задуматься, в том числе по поводу своей собственной судьбы. Хотя, если заключённые, типа Цаповяза или доцента Соколова-расчленителя будут работать исключительно у наших верхних бояр и их челяди, никто против и слова не скажет. Наоборот, скажут: «так им и надо». Всё-таки никак начальство не усвоит древний принцип «работает — не трогай», отчего его всё время на эксперименты тянет, с неоднозначно-хреновыми результатами. Так уж оно устроено, наверное.

Отметим, впрочем, что никакие хитровымудренные придумки описанного рода, не способны покрыть потребности отечественного рынка труда, которые, впрочем, мало кого из авторов и инициаторов соответствующих новаций интересуют. Облегчить и упростить, выправить перекосы и убрать бюрократические шлагбаумы, призванные содрать с кого только можно побольше денег в пользу очередных чиновников и их ведомств — это не наше. А с точки зрения примитивного популизма и игр на почве национальных комплексов, тут простор есть. Ну, будем посмотреть. Дурная это идея и крайне вредная, так что практически наверняка пройдёт.