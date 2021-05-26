И еще два слова про Евровидение

Россия отправила в Роттердам нечто политкорректное, мультикультурное, совершенно чуждое национальной музыкальной культуре, очередное публичное отречение от всякой русскости.

Результат известен…

От Украины же выступала совершенно огненная Екатерина Павленко из группы Go-A, которая так «качала» зал своим украинским электрофолком, что только дебилы (из российских членов жюри) могли не отдать ей ни одного голоса.

С начала нулевых на Украине играет огромное количество отличных фолк-музыкантов в совершенно любых музыкальных стилях.

В России русская народная музыка, как и в советские времена, низведена до уровня кабацкой мерзости в исполнении бабкиных, рюминых и прочих кадышевых.

Теперь вот решили еще Манижу сделать.