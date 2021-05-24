ЕвроБрекзит

Мало кто заметил, но на Евровидении-2021 случился настоящий Брекзит. Нет, речь идëт не о результатах выступления английского участника, заработавшего 0 баллов как по оценкам жюри, так и по результатам зрительского голосования. В конце концов, унижение англичан – давняя традиция еврошабаша, и не важно, кто у микрофона – «брат Джона Ньюмана» или вполне себе звездные Бонни Тайлер и Энгельберт Хамперлинк. Речь о языке.

Пока что английский язык внушительно доминирует в качестве выбора участников конкурса – 3/4 песен из общего количества понятны среднему выпускнику школы с базовым «лондон из зе кэпитал оф грейт бритн». Но уже в финале доля песен на английском падает до половины, а в тройке победителей языка Шекспира и вовсе нет.

При этом, если оценки жюри носили отчетливо франкофонную окраску, то зрители проявили куда больше интереса к языковому разнообразию, что, в конечном счëте, и позволило занять первое место коллективу из Италии.

В связи с этим примечательны высказывания отечественных видных музыкальных деятелей. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что 9 место Манижи обусловлено тем, что «музыкальный материал остался недопонятым», а видный специалист по детскому воспитанию Яна Рудковская считает, что «решение выступить на европейском конкурсе с “русской песней”» было «ошибочным».

Лучшим ответом доморощенным экспертам стал успех украинского участника. Группа Go_A заняла итоговое 5 место, зрители и вовсе отдали «Шуму» серебро. Как мы видим, украинский язык не стал помехой ни для жюри, ни, тем более, для европейского слушателя. Когда песня хорошая, понятно и без перевода.