Белорусский санитарный кордон

Несмотря на то, что Белоруссия очень долго устраивала всех в качестве «серой» транзитной зоны для всей Северной Евразии, это подразумевала соблюдение определенных правил игры. Эти правила Лукашенко в максимально циничной форме проигнорировал.

Без правил нет никакого транзита. Это человечество хорошо знает еще со времен Великого Шелкового Пути. Закрытие воздушного пространства Белоруссии и введение жесткого пограничного режима на границе с Литвой и Польшей (Украина, естественно, поддержит своих «стратегических партнеров») полностью убивает транзитный статус Белоруссии.

И вот здесь начинается самое важное.

Для России Белоруссия имела и имеет ценность исключительно в силу своего транзитного статуса, особенно на фоне конфликта с Украиной. «Закрытие» белорусской границы превращает Лукашенко из геополитического актива (пусть и проблемного) в самый настоящий пассив, пользы от которого будет «ноль», а финансирование будет требоваться по-прежнему.

В случае блокады Белоруссии, главным проигравшим оказывается Россия, сухопутная граница которой оказывается за новым «санитарным кордоном», как и 100 лет назад. Причем в создании этого нового санитарного кордона великие державы вроде бы как и ни причем.

Это же не США блокировали российского военного союзника в Закавказье — Армению — а Грузия. Это же не США и ЕС блокировали ключевой участок российской западной границы, а — Украина. А в случае с закрытием белорусского направления, вся ответственность ляжет на А.Г. Лукашенко. Ну, а на кого еще? Кто решил продемонстрировать всему миру что он настоящий strongman?

Отсюда возникает насущный вопрос — а кто подсказал Александру Григорьевичу осуществить свой демарш против гражданского самолета? Кто так хорошо разбирался в психологии белорусского руководителя, что воспользовался моментом и поставил Россию перед очередной геополитической проблемой, не имеющей хорошего решения в принципе?