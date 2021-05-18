{ 18 мая 2021 }

Отмитушить Гейтса

Рубрики: [Фейсбук]  

Публичная metoo-расправа над Биллом Гейтсом затмит собой все, что мы видели до сих пор — и Кевина Спейси, и Пласидо Доминго и даже губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, тем более, что последнего либерота не сдаёт.

Основатель Microsoft — исполин, фигура эпическая, герой сотен книг, тысяч семинаров личностного роста, символ воплощенной великой американской мечты, рядом с которым Цукерберг — случайный мальчишка, подобравший на улице кошелек с долларами.

Отмитушить Гейтса — это все равно что, выкинуть статую Линкольна из пантеона и отправить ее на гравийную фабрику.

Но, судя по тому, как раскручивается скандал, не сегодня завтра, американское общество обвинит старика не просто в том, что он приглашал своих подчиненных (женщин!) поужинать, а в том, что Гейтс оказался законченным чудовищем и продавал в бордели несовершеннолетних вместе с покойным Джефри Эпштейном, а может быть и участвовал вместе с ним в чудовищных оргиях.

Развод Гейтса закончится публичным процессом, на котором он будет сидеть в условной клетке в условном Доме Союзов, а толпа на улице будет нести транспаранты с лозунгом «Раздавить сексистскую гадину!»

Сергей Мардан


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