Чип и Гейтс

Нас всех чипировать хотят:
Билл Гейтс и вся его бригада
Людей, что маленьких котят,
Хотят чипировать, как стадо!
Сам Билл, конечно, не дебил.
Чтоб обеспечить мозга вынос,
Им лично разработан был
Искусственный коронавирус.
В урочный час, достав свой кейс
С коварным вирусом вот этим,
Распространил его Билл Гейтс
На всей земле, по всей планете,
Чтоб продавая препарат
С вакциной против пандемии,
Устроить общий Гейтс-парад
Сродни тотальной содомии,
Когда народ и вглубь и вширь,
Забыв про деньги и алмазы,
Сношается лишь за имбирь,
Чтоб защититься от заразы!
А в это время под шумок
Сквозь человеческие всхлипы
Бил Гейтс через вакцину смог
Вживлять под кожу людям чипы!
Чтоб миром править, этот Билл
В Париже, в Риме и в Берлине
И Чипу с Дейлом их вживил,
И через чипсы — Чиполлине.
Как поступают палачи,
В мечтах скучая на диване,
Билл Гейтс хотел свой микрочип
Уже всучить Чиповской Ане,
Но, не поддавшись силам зла,
(На что способны россияне),
Билл Гейтсу Аня не дала
Себя чипировать в гортани.
И понял Билл, что круто влип,
Когда за трапезным обрядом
Анюта выплюнула чип,
Который в шашлыке был спрятан.
Мы — богоносная страна:
Над нами как ни издевайся,
Мы не боимся нихрена –
Ни чипов Гейтса, ни Чубайса!
А коль потребуют врачи,
То мы, сглотнув слезу, как тапас,
Себе поставим в жопу чип,
Что называется антабус.
Не знал проклятый технократ,
В коварный план вложив все силы,
Что провести свой Гейтс-парад
Ему не суждено в России!
Что скромный синенький платок
Набросивши на плечи сзади,
Россия выйдет на плато,
С надеждой в будущее глядя!
19.05.2020