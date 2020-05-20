Чип и Гейтс

Нас всех чипировать хотят:

Билл Гейтс и вся его бригада

Людей, что маленьких котят,

Хотят чипировать, как стадо!

Сам Билл, конечно, не дебил.

Чтоб обеспечить мозга вынос,

Им лично разработан был

Искусственный коронавирус.

В урочный час, достав свой кейс

С коварным вирусом вот этим,

Распространил его Билл Гейтс

На всей земле, по всей планете,

Чтоб продавая препарат

С вакциной против пандемии,

Устроить общий Гейтс-парад

Сродни тотальной содомии,

Когда народ и вглубь и вширь,

Забыв про деньги и алмазы,

Сношается лишь за имбирь,

Чтоб защититься от заразы!

А в это время под шумок

Сквозь человеческие всхлипы

Бил Гейтс через вакцину смог

Вживлять под кожу людям чипы!

Чтоб миром править, этот Билл

В Париже, в Риме и в Берлине

И Чипу с Дейлом их вживил,

И через чипсы — Чиполлине.

Как поступают палачи,

В мечтах скучая на диване,

Билл Гейтс хотел свой микрочип

Уже всучить Чиповской Ане,

Но, не поддавшись силам зла,

(На что способны россияне),

Билл Гейтсу Аня не дала

Себя чипировать в гортани.

И понял Билл, что круто влип,

Когда за трапезным обрядом

Анюта выплюнула чип,

Который в шашлыке был спрятан.

Мы — богоносная страна:

Над нами как ни издевайся,

Мы не боимся нихрена –

Ни чипов Гейтса, ни Чубайса!

А коль потребуют врачи,

То мы, сглотнув слезу, как тапас,

Себе поставим в жопу чип,

Что называется антабус.

Не знал проклятый технократ,

В коварный план вложив все силы,

Что провести свой Гейтс-парад

Ему не суждено в России!

Что скромный синенький платок

Набросивши на плечи сзади,

Россия выйдет на плато,

С надеждой в будущее глядя!

19.05.2020