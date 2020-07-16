{ 16 июля 2020 }

Хакерская атака на Илона Маска и Билла Гейтса

Рубрики: [Хайтек]  

Хакеры взломали аккаунты в Twitter известных американцев и граждан других стран, а также ряда компаний и опубликовали сообщения, в которых предлагали пользователям перевести биткоины на указанный счёт. Пользователям, которые сделают это, обещали удвоить переведённую сумму.

Были взломаны аккаунты основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Amazon Джеффа Безоса. Также были взломаны аккаунты экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Хакерской атаке подверглись аккаунты Apple и Uber.

Жертвами хакерской атаки стали не просто люди, олицетворяющие американский Hi-Tech. Гейтс, Безос, Маск — это воистину «апостолы» безграничной веры в американское глобальное лидерство в области высоких технологий. И эта вера подверглась сегодня неслыханному поруганию.

Наверняка американские медиа снова вспомнят вездесущих русских и китайских хакеров. В массовом сознании обывателей, а главное — американских политиков, они окончательно приобретут образ смертельной угрозы американской демократии, а Голливуд подкрепит его парочкой новых блокбастеров.

Но проблема, конечно, намного серьёзнее. Авторитет Соединённых Штатов в последние годы подвергается сомнению практически во всех областях.

В экономической области вызов США бросает гигантский Китай. В военной — американский президент вынужден давать обещания догнать Россию с её «Кинжалами» и «Авангардами». Внутренний кризис на фоне катастрофических последствий пандемии коронавируса становится угрозой для стабильности всей американской политической системы.

Демонстративная хакерская атака на главную американскую социальную сеть — это своего рода Пёрл-Харбор для самой высокотехнологичной экономики мира. Исполнительный директор Twitter, словно капитан взорванного на рейде линкора «Аризона», телеграфирует: «Тяжёлый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что произошло.»

 

Сергей Мардан


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