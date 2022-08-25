Русский аналог Википедии сразу упал или просто завязывает шнурки?

Презентовали сайт «Руниверсалис» — наш аналог Википедии: с уважением к традиционным ценностям. Планируется просто взять из Википедии все нужные статьи и перенести сюда, по дороге очистив от гади, которой к Вике предсказуемо налипло просто море (а как иначе для псевдосвободного проекта под строгим руководством стратегических оппонентов?).

Но уже через несколько часов Руниверсалис перестал подавать признаки жизни, подарив насмешникам отменный повод поглумиться. Представители Википедии уже сделали намек-наброс: мол, такой клон сделает даже школьник за час, ведь код свободный. Сам вопрос, к которому они явно подвели, не прозвучал, но мы люди скромные и зададим: Руниверсалис — это частная инициатива, или кто-то на государственные миллиарды нанял сына соседки («он у меня вроде по компьютерам или типа того чо-то») с сервером на калькуляторе, а отчитался, как за нацпроект?

Ну да, можно еще две версии предложить. Но классические происки врагов не избавляют от вопроса, почему не обеспечили сайту достойную защиту. А вариант с намеренным казусом ради привлечения внимания (об открытии ведь немногие написали, а после падения — почти все) — маловероятен и глуп, ведь на дистанции больше имиджевого урона принесет, если, конечно, у другой соседки не наняли «дочь-маркетолога» с гениальной стратегией продвижения «кароч, нужно вначале обделаться, чтоб запомнили, а потом такой в шоколаде — все тебя уже сразу знают и подписываются, чтобы не зевануть, как еще раз обделаешься, йо».

Можно и другие хитрые тактики найти, сказать любимое: мы просто завязываем шнурки. Но, вспоминая, каким по счету провалом должен стать Руниверсалис… Может быть, пора завязывать все же именно с самообманом? Честно признать, что за импортозамещение у нас чаще всего отвечает ворье, а многое все еще делаем паршиво или вообще не умеем. И, наконец, начать! Начать сажать ворье, начать учиться делать, начать нанимать специалистов, а не родню и офшорные прокладки; и перестать, перестать, перестать дурить государственный калькулятор с запавшей кнопкой деления… Иначе закончится, как большинство игр с калькулятором, и всем нам напишут 1505 вниз головой.