{ 17 мая 2021 }

«Крематорий» устроит «Пляжную вечеринку» в центре Москвы

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Группа «Крематорий» даст концерт на сцене нового «Мумий Тролль Music Bar» 17 июля 2021 года. В этот день музыканты во главе с Арменом Григоряном решили устроить «Пляжную вечеринку».

— Не все граждане смогут оказаться этим летом на берегу тёплого моря, да что там: многим вообще не светит дальний вояж, – говорят они. — Поэтому Самый весёлый ансамбль планеты устраивает собственную «Пляжную вечеринку»!

В качестве дресс-кода музыканты предлагают шорты и солнцезащитные очки, а всех дам, которые явятся на концерт в ярких бикини, ожидают не только адресные комплименты, но и памятные спецпризы от участников «Крематория».

— Путешествие по тропическим просторам жаркого «Крематория» станет возможным, не покидая родные края – в самом центре Москвы, на Арбате! – говорят они.

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