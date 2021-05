«Самый стойкий диджей мира» ушел на пенсию

96-летний диджей из Гонконга Рэй Кордейро вышел на пенсию. Он провел свое последнее радиошоу All The Way With Ray 15 мая 2021 года, после более семи десятков лет работы в эфире, сообщает BBC.

— Ну вот и все. Большое спасибо за выбор нашего канала, до свидания, спасибо, что пришли, — сказал диджей, известный как дядя Рэй, на английском и кантонском языках.

Программа Рэя Кордейро All The Way With Ray транслировалась на государственной телекомпании Гонконга RTHK с 1970 года. Диджей известен своим баритоном, плоской кепкой и легким для прослушивания плейлистом. В 2000 году Книга рекордов Гиннеса присвоила ему звание «самого стойкого диджея мира». В своем недавнем интервью Кордейро сказал, что он «самый удачливый человек в мире», поскольку он всю жизнь занимался только тем, что он хотел.