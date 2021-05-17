Дмитрий Нагиев станет вождем дикарей

Съемки фильма под рабочим названием «Мой папа – вождь!» стартовали в Москве в конце мая 2021 года. Главную роль в фильме сыграет Дмитрий Нагиев, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе компании «Окапи продакшн», которая занимается производством картины совместно с Киностудией им. М.Горького.

В основе сюжета – смешная и трогательная история о капитане дальнего плавания, волею судьбы ставшего вождем африканского племени; о его возвращении на Родину и попытках найти общий язык со своей женой и десятилетним сыном. Но этому мешают дикарские замашки вождя и другие обстоятельства.

- Когда ты потерял память и 10 лет прожил в первобытном обществе на диком острове, то знаешь, чтобы завоевать любовь женщины тебе нужно: крепкое копье, острый каменный нож и дюжина коз, чтобы пережить зиму, – говорит Дмитрий Нагиев. – Но когда моего героя возвращают домой, оказывается, что все не так просто. Надо вспомнить всё: себя, сына, прежнюю любовь и стать другим человеком. Тонуть, гореть. Ну а как иначе?! Ради любимой женщины и сына мужчина пойдет на всё. Вождь он или джентльмен, это неважно.

Режиссером проекта выступает Егор Кончаловский, для которого «Мой папа – вождь!» станет первой приключенческой семейной комедией.

- Всегда хотелось снять добрую комедию, – говорит Егор Кончаловский. – Бойтесь ваших желаний… они сбываются! Мы снимаем кино, в котором есть всего понемногу: юмор, грусть, любовь и экшн. Это трудно и интересно.

Продюсерами картины стали Ольга Акатьева, Лика Бланк, Татьяна Тренина, Наталия Харыбина, Юрий Душин и Асмик Мовсисян.

- Из-за пандемии съемки фильма перенеслись на целый год, – рассказала генеральный продюсер «Окапи продакшн Ольга Акатьева. – Но за это время мы объединили творческие возможности с киностудией им. М. Горького и собрали звездный актерский состав.

- На проекте «Мой папа – вождь!» собралась прекрасная команда, у фильма отличный каст, – добавила генеральный продюсер Киностудии им. М.Горького Лика Бланк. – Интригует первый опыт замечательного режиссера Егора Кончаловского в новом для него жанре. Уверена, это будет энергичная и добрая семейная комедия – стильная и со смыслом.

Сроки выхода картины в прокат пока не объявлены. Ранее предполагалось, что режиссёром картины станет Павел Бардин.