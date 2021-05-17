ХАМАС обстреливает Израиль. Израиль бомбит ХАМАС

Арабы и евреи в самом Израиле сцепились в жестоком уличном противостоянии, чего там давным-давно не происходило. Израильская полиция навести порядок не может — руки у неё связаны. При их законодательной системе… Что характерно, полиция ПНА на подконтрольных ей территориях уверенно удерживает ситуацию под контролем. Но у неё и методы работы другие. Израильская армия теоретически может взять Газу, но этого не делает: политики не знают, что с ней дальше делать. Оккупировать её заново они не хотят, отдать ПНА не могут — тогда власть Аббаса и в Иудее и Самарии исламисты снесут, а ему это зачем надо? Он пока, пользуясь ситуацией, выборы в ПНА отменил и спокойно правит себе, пока силы ещё есть. Тем более, что в Израиле вот-вот пятые выборы за год с небольшим будут назначены. Новый национальный спорт… А люди с обеих сторон гибнут, и этого уже не изменишь.

Мировые политические лидеры поддерживают, кто Израиль, кто ХАМАС. При этом в США полный дурдом, поскольку всё левое крыло Демократической партии — люди Обамы, контролирующие сейчас и Байдена, и Белый дом, против Израиля, а активисты BLM и прочие сторонники чёрного расизма, так и вовсе за ХАМАС и против евреев, которые для них — сосредоточение всего, что они ненавидят в белых. Про ООН и прочую международную мафию и говорить нечего, они раз и навсегда изначально с симпатиями определились. Про израильских левых тем более: сотни активистов их организаций играют в коллективного Павлика Морозова, предложив свои услуги международному суду в Гааге, чтобы помочь засудить собственную страну, как только там очередной процесс против Израиля начнут. Так что не только у нас «интеллектуальная элита» на всю голову ушибленная ходит.

Журналисты обзвонились: вынь, да положь им прогнозы, сколько это всё продлится, да чем закончится. А их нет и быть не может. ХАМАС свои проблемы решает и, кстати, решил: у него популярность на пике. Абу Мазен свои — и он их тоже решил: выборы отменил, не сбросит его ХАМАС. Нетаньяху речи произносит, как всегда столь же громогласные, сколь пустопорожние. Но от своей персоны в качестве героя коррупционных расследований он внимание отвлёк, а больше ему на текущий исторический момент ничего и не надо. И, кстати! Те палестинские семьи, с которых, с решением об их выселении из захваченных их предками невесть когда еврейских домов в Шейх-Джерахе всё и началось, тоже не в обиде: их выселение с самого начала отсрочили на месяц, а теперь и вовсе не до них. Что до реальных проблем — Государства Израиль, сектора Газа, евреев и израильтян, вопросов безопасности и всего прочего — никто этим по серьёзному не занимается. Да и некому, насколько можно судить, ими заниматься…