Бастрыкин выступил с либеральной речью о митингах. Он рассказал, что в Петербурге на митинги приходили школьники, безработные и неудачливые бизнесмены из регионов. Не заброшенные из-за границы диверсанты, не наймиты Госдепа США, а свои граждане.

Следуя этой логике, проблему митингов надо решать борьбой с безработицей и поддержкой малого бизнеса в провинции. Школьники сами перебесятся. «Примерно к 25-26 годам революционно настроенная молодежь куда-то девается», говорит Бастрыкин. Получается, что сажать их не надо, сами исчезнут.

Для Петербурга, где есть традиция разгонять все митинги, перекрывать город и хватать случайных прохожих, даже когда митингов нет, это либеральная речь. Бастрыкин призывает к мягким мерам, к воспитанию молодежи, а не к отправке на каторгу. Но всегда есть пример Белоруссии, где тоже Лукашенко говорил о безработных и молодежи на митингах, а потом начал просто сажать за граффити. В Петербурге уже было граффити с Навальным. Возможно, Бастрыкин осторожно пытается выступить против желания другой части силовиков устроить из России вторую Белоруссию.