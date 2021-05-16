{ 16 мая 2021 }

Насколько Израиль готов к молниеносной войне

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

К первому уик-энду очередной ближневосточной войны нельзя не признать, что Израиль сумел всех удивить. Пока что не триумф и даже не промежуточная победа, но ВДНХ ВПК и разведки государства Израиль впечатляют как по отчëтам о потерях, так и медийно.

Второй за короткий срок пример войны «как у США» наконец-то взял на вооружение эффект CNN – яркий акцент на доминирование над противником с лëгкими элементами унижения.

Хищные и спасительные щупальца «Железного купола», ужасающая в своем прагматичном коварстве бомбежка тоннелей с укрывшимися боевиками ХАМАС завораживающие дистанционные сносы многоэтажек. И здесь стоит остановиться подробнее – вместо хотя бы каркаса с зияющими дырами попаданий от зданий остается в прямом смысле е…ное ничего. Буквально «картина новой войны», на которой нет места ни Дому Павлова, ни Донецкому Аэропорту. Бум – и всë.

При этом вечный хит палестинской контр-пропаганды, извлеченные из под обломков тела «невинных жертв» (в первую очередь – детей), незаметно потерял свою актуальность. Трудно сочувствовать детям, восторженно кричащим вслед хамасовским ракетам «Аллах Акбар», а после «Белых касок» в невинность жертв уже никто и не верит.

Без сомнений, всë это производит неизгладимое впечатление на зрителей из Минобороны, которые просто по долгу службы (вот и президент сказал, что «обострение палестино-израильского конфликта происходит в непосредственной близости от российских границ») примеряют мощь израильской/турецкой военщины как минимум к Хмеймиму, а как максимум – ко всему военному потенциалу юга России. И результаты примерки «вызывают настороженность».

Вроде бы ещë недавно Россия оказывала «моральное давление» на Украину и ЕС картинами движения многотысячных группировок войск, явными приготовлениями к «чему-то страшному», а в реальности оказалось, что «война любит тишину». Армяне Карабаха имели смутное представление о том, что им устроит Азербайджан, палестинцы не совсем осознавали, насколько Израиль ГОТОВ к молниеносной войне. В обоих случаях эффект неожиданности сработал в пользу более информированной стороны. Кто лучше «умеет в mind games», тот и победит. Осталось выяснить, как с этим у России.

Методичка


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