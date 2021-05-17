Спящий на трассе…

Мы часто сравниваем себя с американцами. Почему, Б-г весть. При этом в основном себя хвалим, их ругаем и высмеиваем (что вполне объяснимо), или, наоборот, восхищаемся всем тамошним в ущерб всему тутошнему — в зависимости от настроения, политической ориентации и наличия или, напротив, отсутствия знаний о том, как там у них всё на самом деле устроено. Стереотипы, они и есть стереотипы. Но если в Америке (да и не только в ней) часто бывал, накапливается такой опыт… Вот, про это и нижеследующая история.

У американцев всё хорошо со спортом — спортплощадки и тренажёры на каждом шагу, так что масса накачанных и стройных людей, которые куда круче смотрятся со своими рельефными мышцами, чем обыватели в других странах. Благо, Штаты в среднем страна довольно жаркая и совершенно незакомплексованная, так что на улицах прохожих в майках, футболках и шортах полным полно. Но и толстяков там тоже полным полно, причём таких, которых у нас в жизни не встретишь. У автора вес за сто, так по сравнению с ними он — Дюймовочка.

Были мы как-то с женой в Нью-Йорке, проведывали родню и в одно из воскресений решили съездить в Манхэттен, пересечься с друзьями. Они туда из своего городка в Нью-Джерси должны были подъехать, мы с Фар-Рокавэй, из Квинса, где обретали у шурина через шоссе от океанского променада — «бордвока». А надо сказать, что такси в тех краях не водится и отродясь не водилось, как и везде за пределами Манхэттена и аэропортов — Ньюарка, Ла-Гардиа и JFK. Вызываешь местный карсервис и едешь, куда надо. Но, как правило, с приключениями.

Надо сказать, что в отличие от Бруклина, где много «русских» таксистов, в описанной квинсовской ж-пе мира они все англоязычные и какие-то диковатые. Прямо-таки, как не в Нью-Йорке живут. Причём к цвету кожи это отношения не имеет. По своему району с его раздолбанными в хлам дорогами перемещаются спокойно, но за его пределами не знают ни черта и сильно напрягаются. А уж как пассажиров напрягают… Одно спасает, геолокация на мобильниках, которая теперь у всех стоит. Без неё они ни шагу не делают.

Впрочем, они и с ней чудят. Один как-то пытался взять сто долларов аванса (?!!) за поездку в бронкский зоопарк и был страшно недоволен, что ему их не дали. Другой, по дороге в соседний квартал Бруклина, всего-то по хайвэю минут двадцать с двумя поворотами, вдруг начал ловить попутчиков на подсадку. Принцип: «скажи, куда поворачивать и как ехать — довезу», там вообще работает так, что московские «джихад-такси» с их «по-братски», по сравнению с ними за знатоков города десятого уровня могут сойти.

Но случай, который сейчас вспомнился, из другой категории. Тоже песня… В этот раз приехал огромный лимузин с ОГРОМНЫМ шофёром. Килограммов двести-двести пятьдесят живого веса. Два метра ростом. При этом милый молодой мальчик, мулат. Лицо детское, только очень уж толстое. Щёки на плечах лежат, как брыли у бульдога, руки-ноги — окорока, и не поджарой какой свинки, типа «чёрная иберийская», а нашего, привычного типа: «украинская белая» или «вьетнамская вислобрюхая». Одно сало плотными толстенными складками.

При этом улыбка добрая, голос нежный, сам очень вежливый… Только как на водительском сиденье помещается, непонятно. Ближайший аналог — малыш Тоторо из японских аниме. Вах! Ну, садимся мы и первым делом он просит разрешения заехать по пути по-быстрому в ближайший «Мак-Дональдс», прихватить перекус. А то не успел поесть, голодный очень. Нам что, жалко? Поехали через перекус. И там он, действительно по-быстрому, завалил соседнее переднее сидение горой бургеров и плотно закрытых крышками, по-дорожному, стаканов с коктейлем.

Ну, едем. Шофёр урчит, жуёт биг-маки и чизбургеры, почмокивает коктейлями через соломинку и это даже прикольно, поскольку взял он всего МНОГО, но перемалывает с такой скоростью, что очень скоро от всего этого остаётся только пустая тара, аккуратно сложенная обратно в бумажный пакет. И он, вроде, доволен, и даже счастлив, как бывает счастлив только наевшийся до отвалу толстяк. Худым не понять. Машина движется в потоке, на небе собрались тучи и внезапно ливанул проливной дождь, как это в Нью-Йорке и бывает…

И тут нас поджидает первый сюрприз. Не работают дворники в машине. То есть вообще не работают. Ноль. Зеро. А видимость без них никакая, ветровое стекло залито напрочь и что там впереди — большой вопрос. А главное, КТО?! Там же все едут, как ехали, только их не видно. После чего мегатолстый юноша с извиняющейся улыбкой открывает боковое окно, наполовину высовывается и щёткой на длинной ручке, которую извлекает из-под своего сиденья, начинает протирать лобовое стекло…

То есть, что у него дворники не работают, он был в курсе и заранее к этому подготовился. А на сервис заехать и их починить… Впрочем, может, эта тачка уже была до того в хлам ушатана, что чинить там было нечего? Такое с американскими машинами тоже бывает. Моторы работают, ходовая в порядке, рулевое колесо на месте, тормозные колодки, вроде, тоже, двери закрываются, ну, и что ещё надо, чтобы считать, что с автомобилем всё в порядке? Тот самый случай. Подумаешь, дворники! Едем же? И в самом деле едем.

Но это только начало истории. Поскольку хляби небесные скоро перестают разверзаться нам на головы и дождевые реки сменяются мелкой, противной, но терпимой моросью. И слегка подмокший с левого бока юный гигант, с усталым вздохом закрыв окно, целиком возвращается в салон, руля дальше. А потом засыпает. В прямом смысле. Глаза закрыты, слегка похрапывает, но руки на руле и машина едет. Причём едет она НАД Квинсом, по хайвею. И поток движения плотненький. Воскресенье, день к вечеру клонится, все в Манхэттен движутся…

Заметила это первой жена. Что значит, женское чутьё! Слегка вскрикнула от ужаса, потом автор рявкнул спящему гиганту в ухо, очнулся тот. Ну, выяснили мы, что его после еды всегда в сон клонит. Причём всё это с той же милой, слегка извиняющейся улыбкой. А деваться-то некуда. Сменили бы тачку, да на кого её посреди дороги менять?! Не нынешняя Москва, с её «Яндекс-такси»… Так и ехали всю дорогу, окликая соню, когда тот глаза закрывал… И, что характерно, даже доехали. Вылезли, с друзьями пообщались, отошли немного от пережитого…

Наверное — это исключение из правила. Наверное. Но никогда в жизни ни в одной стране мира не встречал автор таких невероятных, феерически невозможных толстяков, как в Америке и никогда не ездил на машине, водитель которой, съев гору сверхкалорийной еды, после этого напрочь отключался бы за рулём, засыпая со спокойной душой на оживлённой трассе. И никакого желания повторять этот уникальный эксперимент у автора не возникло и явно не возникнет впредь. Хватило и того, единственного раза…