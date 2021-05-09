Олег Табаков – слово и дело

«Я считаю, что мужчина обязан отдать свой долг перед родиной. Так поступил мой отец, когда в первые месяцы Великой Отечественной войны молоденьким пацаненком записался добровольцем на фронт. Он просто не мог иначе».

Да, и в воспоминаниях несколько пококетничал — ну можно ли назвать отца Павла Кондратьевича — молоденьким пацаненком? Если в 1941 году ему было — 37 лет? И шестилетний сын Олег? Забывчивость какая-то — актерская.. А может, игра на публику. Для выжимания слезы.

И такое бывает.

А сам Табаков — мог иначе. Потому что защищать Родину должны те, кто не поцелованы успехом и талантом. Сам он, конечно же, не служил. Зачем? Быдла хватает.

После смерти Табакова его помощница Ольга Хенкина рассказала, как великий актер помогал молодым призывникам. Табаков часто звонил в военкоматы и просил предоставить тому или иному актеру отсрочку от службы в армии. И знаменитому актеру, как правило, не могли отказать.

При этом он обещал зайти к военным комиссарам и выпить за благополучие российской армии. Но Хенкина не уточнила, поднимал ли Табаков в реальности рюмочку за здравие с военкомами или только обещал.

Поэтому его дети — Антон и Павел — тоже не служили в армии. Тоже отмазал. У них другие задачи. До Родины ли тут.

Антон — ресторатор. Уехал в Париж — там что-то не пошло. Жить не на что стало. Это ж не сермяжная Россия, где народ валом валит и не на еду, а на имя..

Павел — тот вообще продвинутый сын. Дедушка для него — что-то зомбированное и отсталое. Это ж надо — пойти добровольцем. Жизнь свою просто так бросить в топку.

Павел это понять не может — ему 24 года — и он очень печалится о геях. Особенно в провинции. Там парням вообще туго — ни одного гея в округе. Трактористам хоть криком кричи, хоть в Москву едь — на поиски партнеров. На Садовом кольце.

Вот и подумаешь здесь , какая эволюция произошла от деда-добровольца — защитника Родины — до внука — защитника геев.

И ведь промежуточное звено — гениальный, любимый, с хорошими словами по жизни артист.

Слова — правильные, дела — флюгера. То ли деньги испортили, то ли нос по ветру держал.

А впрочем — чего жалеть? Каждый пожинает плоды своего труда. Павлуша — сын любимый — как раз награда по заслугам.

А впрочем — все они — творческая элита — одним миром мазаны.

Михаил Боярский в 2020 году вышел с предложением, дескать, для творческой элиты надо вообще отменить армию — им карьеру надо делать. А не глупостями заниматься.

Вот и вытаскивают член из трусов на сцене. А так бы с автоматом Калашникова бегали. Что полезнее-то?